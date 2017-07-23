يواصل رجال الإنقاذ مساعدة المواطنين ببعض المقاطعات التي شهدت انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات العارمة.

وأصابت الانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق بمقاطعة “يوننان” بجنوب غرب الصين، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وفقدان اثنين، وكثير من السكان المحاصرين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقامت الحكومة الصينية بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ، وأرسلت أكثر من 100 من رجال الانقاذ لإجلاء المحاصرين.

وقد تم نقل أكثر من 300 ساكن حاليا إلى أماكن أمنة، وما زال البحث جاري عن المفقودين.

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