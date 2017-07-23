ألغى مواطن أردني، السبت، حفل زفاف نجله في مدينة السلط، شمال غرب الأردن، تضامنًا مع المرابطين في المسجد الأقصى.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام والد العريس بمقاطعة الفرقة الموسيقية، التي تحيي الحفل، وتحية الحاضرين، وقال إن “الأمة اليوم تعيش كبرى المصائب، بما يجري في المسجد الأقصى”، معلنًا إلغاء الحفل ومباهج الفرح بزفاف نجلة “إكرامًا للمسجد الأقصى المبارك، متضرعًا لله تعالى بتحريره “.
واختتم المواطن الأردني حديثه قبل إنهاء الحفل بالدعاء للمسجد الأقصى بالتحرير والنصر من الله تعالى للمرابطين هناك.
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2 تعليقات علي “فيديو| “الأمة تعيش كبرى المصائب بما يجري في الأقصى” .. أردني يلغي زفاف نجله لأجل الأقصى”
الأمة منكوبة بحكامها الخونة وعلمائها الفاسقين وشعوبها البائسة
هذا الرجل من أبناء السلط إنسان أصيل لديه إنتماء لهذه الأمة الماجدة و تجري في عروقه نفحات من البطل صلاح الدين الأيوبي الذي لم يبتسم حين قيلت طرفة في حضوره ، فقال له بعض من كان حوله : لماذا لم تبتسم ؟ فقال: أستحي أن يراني الله أبتسم و بيت المقدس في أيدي الصليبيين.
لقد قال الشاعر الحكيم :
أمامك أيها العربي يوم *** تشيب لهوله سود النواصي
و أنت كما عهدتك لا تبالي *** بغير مظاهر العبث الرخاص
لن تكون فلسطين و سوريا و اليمن و العراق و ليبيا هي فقط من تصاب بالنكبات في وقتنا الحالي ، و الدور قادم على الجميع و دليلي قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ويل للعرب من شر قد اقترب.
ثوبوا إلى رشدكم يا عرب و توبوا إلى بارئكم عزوجل حتى يرحمكم الله و يحفظكم ، فالمؤامرة كبيرة على هذه الأمة و المكر شديد ، و لقد تعاهدوا في الغرب على تدميركم و إعادة من تبقى منكم للعصور الحجرية.