ألغى مواطن أردني، السبت، حفل زفاف نجله في مدينة السلط، شمال غرب الأردن، تضامنًا مع المرابطين في المسجد الأقصى.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام والد العريس بمقاطعة الفرقة الموسيقية، التي تحيي الحفل، وتحية الحاضرين، وقال إن “الأمة اليوم تعيش كبرى المصائب، بما يجري في المسجد الأقصى”، معلنًا إلغاء الحفل ومباهج الفرح بزفاف نجلة “إكرامًا للمسجد الأقصى المبارك، متضرعًا لله تعالى بتحريره “.

واختتم المواطن الأردني حديثه قبل إنهاء الحفل بالدعاء للمسجد الأقصى بالتحرير والنصر من الله تعالى للمرابطين هناك.

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