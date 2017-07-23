اشتعل موقع التدوين المصغر “تويتر” بالسعودية دعماً وتعاطفاً مع مواطن قطري طلب في تدوينة له المساعدة بالبحث عن شقيقه الصغير ذي التسع سنوات بإحدى الغابات بتركيا.

وأطلق ناشطون عبر موقع تويتر هاشتاغ بعنوان: #طفل_قطري_مفقود_في_تركيا احتل المرتبة الأولى في قطر والثانية في السعودية، وأكثر المواضيع تداولاً بالمنطقة ما بين تغريدة سعودية وأخرى قطرية وما بين دعاء ومناشدة بالبحث عنه.

وكشف الهاشتاج علاقة الأخوة والمحبة بين الشعب السعودي والشعب القطري رغم الخلاف السياسي بين البلدين، مؤكدين على أن لا الإمارات ولا أي احد يستطيع أن يفرق بين الشعبين.

والله لا الإمارات ولا احد يقدر يفرقنا عن إخوانا في قطر جعلنا مانذوق حزنكم ي اهل قطر 🇸🇦🇸🇦🇶🇦🇶🇦 #طفل_قطري_مفقود_في_تركيا — |عبدالله العبدلي🇸🇦 (@STh38) July 23, 2017

#طفل_قطري_مفقود_في_تركيا

طفل واحد وحّد شعبين ظن الحاقد

أن بفتنته يستطيع شق صفهما!

اللهم وحد الشعب السعودي والقطري

ولا تجعل بينهما حاقد🇶🇦🇸🇦.. — لآتـيـڤـا✨. (@lativva_) July 23, 2017

#طفل_قطري_مفقود_في_تركيا مستغربه من القطريين الي منصدمين

تستهبلون صح ؟☺

ترا ماصدقنا ع الله ينفتح موضوع عشان نطلع مشاعرنا لكم😭 احبكم 🇸🇦🇶🇦🙊 — قمرآ 🇸🇦 (@0_osss) July 23, 2017

#طفل_قطري_مفقود_في_تركيا

متأكد لو أن الطفل سعودي والله واقسم بالله أن أهل قطر أول ناس يدعون أنه يرجع ترا الأخوان يتهاوشون بس القلوب مش سوده — 🇸🇦🇸🇦M.X🇸🇦🇸🇦 (@krrkrr9080) July 23, 2017

انا خلاص اعلنت توبتي عن الكلام في حق اخوانا بقطر 🇶🇦🇶🇦

والله يديم المحبه بيننا🇸🇦🇶🇦🇸🇦 #طفل_قطري_مفقود_في_تركيا — شموخ إنسان🇸🇦 (@asyr3yoonk) July 23, 2017

#طفل_قطري_مفقود_في_تركيا الحمدالله رجع لأهله سالم، وفديتكم ي أهل السعوديه انشهد نحبكم والله مابينا شي🇸🇦🇶🇦♥️ — n (@noourahh_) July 23, 2017

#طفل_قطري_مفقود_في_تركيا من هذه اللحظه احترام للشعب السعودي المتواجد في هذا الهشتاق فقط اتوقف عن الرد عن اي سعودي ع اي حال من الاحوال 🤚 — محمد الحجاجي 🇶🇦 (@BinAlHajjaji) July 23, 2017

#طفل_قطري_مفقود_في_تركيا الحمدلله على سلامته ، ونشكر الشعب السعودي على مشاعرهم الطيبة ودائماً نقول قطر والسعودية دين واحد ومصير واحد 🇶🇦🇸🇦 — جاسم الكواري (@alkuwari2012) July 23, 2017

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