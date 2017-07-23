اشتعل موقع التدوين المصغر “تويتر” بالسعودية دعماً وتعاطفاً مع مواطن قطري طلب في تدوينة له المساعدة بالبحث عن شقيقه الصغير ذي التسع سنوات بإحدى الغابات بتركيا.

 

وأطلق ناشطون عبر موقع تويتر هاشتاغ بعنوان: #طفل_قطري_مفقود_في_ احتل المرتبة الأولى في والثانية في ، وأكثر المواضيع تداولاً بالمنطقة ما بين تغريدة سعودية وأخرى قطرية وما بين دعاء ومناشدة بالبحث عنه.

 

وكشف الهاشتاج علاقة الأخوة والمحبة بين الشعب السعودي والشعب القطري رغم الخلاف السياسي بين البلدين، مؤكدين على أن لا الإمارات ولا أي احد يستطيع أن يفرق بين الشعبين.

 

 

 

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