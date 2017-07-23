أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة، في البيت الأبيض، بـ”المناخ الديمقراطي” الذي تتمتع به البحرين!!

وجاءت هذه الإشادة خلال تقديم سفير المملكة أوراق اعتماده كرئيس للبعثة الدبلوماسية البحرينية في الولايات المتحدة،

من جانبه، أكد السفير أن مهمته ستقوم على دعم وتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين في شتى المجالات، تأكيدا لنهجها الساعي لتطوير علاقاتها وتنميتها مع الدولة الحليفة والصديقة، بما يحقق مصلحة شعبيهما الصديقين في كافة المجالات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

بدوره هنأ الرئيس الأمريكي، السفير بمناسبة تعيينه في هذا المنصب ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ومملكة البحرين كانتا دائما وأبدا مثالا يحتذى به من حيث الشراكات الاستراتيجية بينهما في جميع القطاعات الأساسية والحيوية، والصورة الواضحة التي يرسمانها على المستوى الدولي كدولتين حليفتين على كافة الأصعدة، مشيدا بالتطور الملحوظ في النموذج والمناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مملكة البحرين مما يجعله نموذجاً يحتذى به من قبل البلدان الأخرى في المنطقة.

يشار إلى أن البحرين تحتل المرتبة 142 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، ضمن 180 دولة يتضمنها الجدول الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

وتأتي البحرين أيضا كثامن أسوأ دولة على مؤشّر حرية الإنترنت. فالبنية التحتية لشبكة الإنترنت تخضع لسيطرة السلطات بشكل مطلق، مما يسهل عملية مراقبة المعلومات. في حين لجنة حماية الصحفيين(CPJ) صنفت البحرين في المرتبة الثانية عالميا من حيث ترتيب الصحفيين المسجونين بحساب عدد السكان.

ووفقا لمنظمة “هيومان رايت ووتش”، فإن “محاكم البحرين تقوم بدور محوري في الحفاظ على النظام القمعي”، وأنها تحكم بشكل روتيني على المتظاهرين السلميين بالسجن لفترات طويلة، في حين من النادر ما تتم محاكمة أفراد قوات الأمن لعمليات القتل غير القانونية، بما فيها المرتكبة أثناء الاحتجاز، وقد احتفظت البحرين بمعدّلها الاستثنائي من حيث هي الأعلى في العالم في نسبة أعداد الشرطة إلى عدد السكّان، أي ما يعادل 6 أضعاف المتوسّط العالمي.

وأكد مركز “Pew” الأمريكي للأبحاث، أن البحرين من أعلى الدول التي تشهد تنامي الكراهية الدينية. وأشار إلى مستوى الاضطهاد الديني الذي تتعرّض له الطائفة الشيعية. ذلك من خلال المقاييس المتعلقة بالازدراء والتحقير والإهانات الممنهجة واستخدام القوة ضد فئة دينية. بما يؤدّي للقتل والاعتداء الجسدي والسجن والتعذيب على مستوى واسع النطاق.

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