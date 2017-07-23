نشر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، صوراً قال إنها لأحد مقاتلي تنظيم “داعش”، كان يحاول الفرار من مدينة الموصل العراقية، وقد ضُبِطَ وهو يضع كمية كبيرة من الماكياج على وجهه ليتنكر في صفة امرأة، لكنه نسي شاربه ولحيته.

وُتظهر الصور، الرجل لديه حاجبان كثيفان، حيث وضع مساحيق التجميل على وجهه من الماسكارا وكريم الأساس وأحمر الخدود والشفاه للتمويه والهرب من القوات العراقية، لكنه نسي حلق شاربه ولحيته وانتهى به المطاف يشبه إلى حد كبير شخصية “الجوكر”.

وذكر الموقع أن العديد من عناصر التنظيم تنكروا في ملابس نسائية ليفلتوا من الاعتقال ، وقام بنشر صور مجموعة منهم.

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