كشف موقع “شؤون عربية” في مقطع فيديو نشره عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، دلالات تراجع الإمارات عن حجب خدمة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فإن خبر عودة خدمة شبكة “بي إن سبورتس” في الإمارات له دلالات مهمة جدا فيما يتعلق بالأزمة الخليجية بين دول الحصار وقطر، موضحا بأن هذا القرار يعني إما إنفراج في الأزمة وتراجع، وإما أن هذه الدول لم تستطع أن تتحمل تبعات القرارات التي اتخذتها ضد قطر.

وأكد الفيديو أن شبكة “بي إن سبورتس” والخطوط القطرية تعتبران مصدران مهمان للأموال التي تدخل على قطر، وان التراجع عن قرارات حجب الشبكة هو ما يعني عدم القدرة على تحمل تبعاتها.

وكانت الإمارات قد أصدرت في 14 حزيران/يونيو الماضي، قرارا بحظر خدمات الشبكة القطرية في البلاد ضمن عدد من الإجراءات في خلافها مع قطر.

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