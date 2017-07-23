تداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يوثق عملية إعدام لأسرى، يعُتقد أنّهم من جماعة أنصار الله (الحوثيين) ، بالرصاص وذبحاً، من قبل مسلّحين، يرفع بعضهم علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر الفيديو المسجّل الذي رصدته “وطن”، ومدته أكثر من دقيقتين، مسلحين وبعضهم بالزي العسكري، يتجمعون في منطقة، ويقومون بإعدام أربعة أشخاص، بالرصاص وذبحاً، في حين أشار الناشطون إلى أنهّم أسرى من الحوثيين وحلفائهم.

وتضاربت الروايات الأولية حول المقطع، الذي يظهر مسلحين في اليمن بشكل واضح، إذ تحدّث البعض عن أنّ الفيديو من معارك منطقة المخا، جنوبي اليمن، والتي تخوض فيها قوات يمنية جنوبية مدعومة من الإمارات، عملية عسكرية لاستكمال السيطرة على مناطق الساحل الغربي لتعز، قرب باب المندب.

بينما قال بعض الناشطين إنّ الفيديو يُظهر مسلحين مما يُسمى بـ”المقاومة الجنوبية”، أثناء مواجهتها مع الحوثيين، وأن الحادثة وقعت في محافظة أبين.

يشار إلى أنّ أبوظبي تولت قيادة واجهة عمليات التحالف العربي جنوبي اليمن، وسبق أن وُجّهت إليها اتهامات بدعم قوات ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، وإدارة سجون سرية أو غير رسمية يُمارس فيها التعذيب، في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.

هذا ويتعذر على “وطن” نشر الفيديو نظراً للمشاهد القاسية بداخلة.. بإمكانكم مشاهدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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