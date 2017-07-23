في تعد واستهزاء سافر بمعتقدات الدين الإسلامي، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية رسما كاريكاتيريا تسخر فيه من الحور العين التي وعد الله بها الشهداء في الجنة.

ووفقا للكاريكاتير الذي نشرته صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” ورصدته “وطن”، وخصصته للهجوم على منفذي عمليات الطعن من الفلسطينيين، مظهرة الحور العين عاريات يرفعن شعارا “لا نريد قتلى مجرمين فهؤلاء ليسوا شهداء بالإسلام”.

وفي توظيف سافر لآيات القرآن الكريم، عنونت الصفحة الرسم الكاريكاتيري بعبارة “القتل محرم في جميع الديانات السماوية”، مرفقة به الآية رقم (32) من سورة المائدة: “مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”.

وأثار الرسم جدلاً واسعاً وردود أفعال غاضبة على الصفحة الاسرائيلية التي نشرته كما رصدت “وطن”..

وكان ثلاثة مستوطنين قد لقوا مصرعهم، وأصيب مستوطن رابع بجراح خطيرة، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة “حلميش” شمالي غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة مساء يوم الجمعة الماضي ردا على ما يقترفه الاحتلال بحق المسجد الأقصى.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن منفذ العملية “عمر العبد”، أصيب بجراح متوسطة إلى خطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى “بيلنسيون” في “بتاح تكفا” بالداخل المحتل.

Also published on Medium.