تحت عنوان “الطرق الى العدم”، نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانيةّ، مجموعةً من الصّور الحصرية، من داخل كوريا الشمالية، طرقاً محفّرة وأطفال يرعون الأوز، وبلا سيارات في الشوارع.

وقالت الصحيفة غن هذه الصور “القاتمة” تظهر الطرق وقد تحولت الى “طرق للأشباح” كونها تكاد تكون خالية من السيارات.

هذه الصّور التقطها الصور المصور الفرنسي والرّحالة “إريك لافورغ”، خلال زيارته لـ”بيونغ يانغ”.

ويشير المصور الفرنسيّ إلى ان الطرق التي تربط المدن الرئيسية خالية تماما من السيارات.

وذكر “لافورغ” إنه عند عقد السفر إلى كوريا الشمالية يجب أن يكون كل شيء مخطط له، لافتاً إلى أنه من الخطورة جداً أن تتوقف على الطريق السريع للتبول!.

Also published on Medium.