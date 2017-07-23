تناسى الداعية المصريّ خالد الجندي، ارتقاء الشهداء، ومئات الإصابات بين صفوف الفلسطينيين، الذين هبّوا رفضاً لقيام سلطات الإحتلال الإسرائيليّ بتركيب البوابات الإلكترونيّة الخاصة بالتفتيش على أبواب المسجد الأقصى، ليدّعى أن ما يحدث هو لعبة اسرائيلية لحماية قطر!.

وزعم أنّ إسرائيل افتعلت أحداث المسجد الأقصى في التوقيت الحالي لحماية أحد فروعها بالمنطقة العربية– في إشارة منه لقطر- والذي وصفها بأنها مكتب التمثيل اليهودي في المنطقة.بحسب ادعائه

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ 16 يوليو الجاري حراكًا جماهيريًا واسعًا رفضًا لفرض شرطة الاحتلال بوابات إلكترونية لتفتيش الداخلين للصلاة في المسجد الأقصى.

وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى ثلاثة أيام في وجه المصلين ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة فيه، وفتشت جميع أركانه بزعم تنفيذ عملية فدائية في محيطه أدت لمقتل شرطيين إسرائيليين، ثم فتحته بعد تثبيت البوابات الإلكترونية على أبوابه، وهو ما رفضه المقدسيون.

ويرابط عشرات المقدسيين لليوم الثامن على التوالي أمام أبواب المسجد الأقصى رفضًا لدخوله عبر البوابات الإلكترونية، ويقيمون الصلوات في مكان الاعتصام، بينما قابلت شرطة الاحتلال ذلك بقمع وضرب المعتصمين.

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