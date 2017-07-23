أكد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية ” الأفلان”، أن الحزب سيدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إذا ما رغب بالترشح في للرئاسة مجددا عام 2019، موضحا بانه إذا ما قرر عدم الترشح سنتشاور معه ومع أعضاء اللجنة المركزية والمواطنين، لاختيار ودعم المرشح المناسب لذلك.

وفيما يتعلق بالتكهنات التي تقول إن مستشار الرئيس وشقيقه السعيد بوتفليقة يريد الترشح لرئاسيات 2019، قال “ولد عباس” خلال استضافته في برنامج “بلا قيود” المذاع على فضائية “البلاد”، إن السعيد بوتفليقة مستشار للرئيس يمارسه مهامه بطريقة عادية كغيره من المستشارين، موضحا بأن الرئيس عينه منذ مجيئه سنة 1999 برفقة عدد آخر من المستشارين.

وأضاف “ولد عباس” أن السعيد بوتفليقة لم يعمل في الخفاء بل عمل في ظل الرئيس، “لكن للأمانة عملت لمدة طويلة وزيرا، لم يسبق له أن تدخل في أي شيء يخص تسيير الشأن العام، مشيرا إلى أن السعيد بوتفليقة كان أستاذا جامعيا ونقابيا شرسا، قبل أن يصبح مستشارا للرئيس.

واختتم قائلا: أن ” السعيد بوتفليقة كأي مواطن جزائري من حقه أن يترشح إن أراد الترشح وموقف الأفلان سيكون في وقته”، مؤكدا بأنه إذا ما ترشح فسيكون المرشح الأبرز في الفوز بالمنصب.

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