نشر الإعلامي الفلسطيني، والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان صورة تكشف عن مغزى الرسالة التي وجهها أمير قطر تميم بن حمد في خطابه وظهور صورة أجداده من خلفه، مؤكدا بأن ما أظهرته الصورة هو موقف يغني عن 1000 كلمة.

ووفقا لما جاء في الصورة الضخمة التي ظهرت خلف أمير قطر خلال إلقائه لخطابه حول الأزمة الخليجية، وما كتب عليها من تعريف بدلالاتها، فإن الجدين اللذين ظهرا في الصورة هما من “آل ثاني” كانا متواجدين في قطر قبل تأسيس المملكة العربية السعودية.

وأوضح تعليق آخر أن هذين الجدين كانا قد أجارا “آل سعود” وحموهم ونصروهم حينما كانوا هدفا لخصومهم السياسيين ومحاصرتهم لهم.

من جانبه، علق “ريان” على هذه الصورة قائلا: “الرجال مواقف، وفي الصورة موقف يغني عن 1000 كلمة. #الخليج #قطر #السعودية”.

وكان أمير قطر قد ألقى خطابه الاول منذ الازمة الخليجية يوم الجمعة الماضي، أكد فيه على استعداده للتفاوض مع دول الحصار دون المساس بسيادة بلاده ودون فرض أي إملاءات، في حين ظهرت خلفه صورة ضخمة لأجداده حيث لوحظ تركيز الكاميرا عليها مرات عديدة وهو ما يعني أن هذه الصورة أريد منها توصيل رسالة ما.

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