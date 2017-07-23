في وقت يعاني فيه ملايين السوريين من الفقر والجوع بسبب الحرب، أحيا الفنان السوري محمد إسكندر، حفل زفافٍ أسطوريّ لحفيد الملياردير السوري صبحي جود، في محافظة اللاذقية، بلغت تكلفته قرابة المليار ليرة سورية ( نحو مليون و 800 ألف دولار).

ووفقَ المعلومات الأولية فإن العريس هو كريم أو كرم جود، حفيد الملياردير السوري، والذي كان يملك عدداً من المعامل الضخمة، فيما اسم العروس هو راما منزلجي ولم يرد حولها أي معلومات أخرى.

وذكرت مواقع إخبارية سورية، أن والد العريس، قام بإنشاء ديكورات خاصة من الخشب للحفل، وقدم مولدة ضخمة تكفي للفندق بحيث تم الاستغناء عن كهرباء الفندق، إضافة إلى طائرة خاصة للتصوير، مع وجود حوالي 30 كاميرا أخرى موزعة على أرجاء الحفل.

وأُقيم حفل الزفاف الذي صدم السوريين في فندق يعرف باسم “لامير أوتيل” وهو ما كان يعرف سابقاً باسم ميريديان اللاذقية.

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