احتفلت سلطنة عمان الأحد 23تموز/يوليو بـ”يوم النهضة” وهو اليوم الذي تولى فيه السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في السلطنة عام 1970.

واشعل الشعب العماني موقع التدوين المصغر “تويتر” بآلاف التغريدات المعبرة عن ولائهم للسلطان قابوس، مشيدين بما قدمه للسلطنة على مدى خمسين عاما، داعين الله أن يمد في عمره ويواصل مسيرة البناء.

ودشن رواد “تويتر” هاشتاج #يوم_النهضة ، احتل المرتبة الأولى في “الترند العماني”، عبروا خلاله عن مواصلتهم يدا بيد مع سلطانهم لإكمال المسيرة.

ماضون يداً بيد

لمواصلة مسيرة الخير

لتبقىٰ عُمان رمزاً للتقدم والإزدهار

بقيادة السلطان قابوس – أبقاه الله

كل عام والجميع بخير #يوم_النهضة pic.twitter.com/SDXFfcz0y1 — Dr. Ahmed Al Futaisi (@ahmedalfutaisi) July 23, 2017

ان الثالث والعشرين من #يوليو يوم عظيم فى تاريخ #عمان الحديثة ، اليوم الذي أشرق فيه فجر جديد على #عمان .#يوم_النهضة pic.twitter.com/1isics6rgk — خالد الزدجالي/ قابوس (@zadg4) July 22, 2017

#٢٣_يوليو ليس مجرد يوم للذكرى ، وإنما عُمـراً نبنيه بهويتنا العمانية وأخلاقنا النبيلة وطموحاتنا الكبيرة . .#يوم_النهضه #عمان — هَنّـاء الأمَـلْ (@hana_alsiyabi) July 23, 2017

وتحتفل سلطنة عمان بيوم النهضة 23 يوليو عام 1970 وهو يوم تولى السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد في ظل نهضة كبيرة حققتها على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية .

وتعد هذه المناسبة الوطنية مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن عماني لما تمثله من اهمية في تغيير مجرى التاريخ للسلطنة ونمط المعيشة ومستواها لدى افراد المجتمع .

وانطلقت عمان منذ ذلك اليوم وهي تبني نهضتها المعاصرة من واقعها التاريخي ومتطلبات حاضرها ومستقبلها محافظة على عاداتها وتقاليدها المنبثقة من تعاليم الدين الاسلامي ومن تراثها الاصيل .

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