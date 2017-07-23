احتفلت الأحد 23تموز/يوليو بـ”يوم النهضة” وهو اليوم الذي تولى فيه بن سعيد مقاليد الحكم في السلطنة عام 1970.

 

واشعل الشعب العماني موقع التدوين المصغر “تويتر” بآلاف التغريدات المعبرة عن ولائهم للسلطان قابوس، مشيدين بما قدمه للسلطنة على مدى خمسين عاما، داعين الله أن يمد في عمره ويواصل مسيرة البناء.

 

ودشن رواد “تويتر” ، احتل المرتبة الأولى في “الترند العماني”، عبروا خلاله عن مواصلتهم يدا بيد مع سلطانهم لإكمال المسيرة.

وتحتفل سلطنة عمان بيوم النهضة 23 يوليو عام 1970 وهو يوم تولى السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد في ظل نهضة كبيرة حققتها على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية .

 

وتعد هذه المناسبة الوطنية مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن عماني لما تمثله من اهمية في تغيير مجرى التاريخ للسلطنة ونمط المعيشة ومستواها لدى افراد المجتمع .

 

وانطلقت عمان منذ ذلك اليوم وهي تبني نهضتها المعاصرة من واقعها التاريخي ومتطلبات حاضرها ومستقبلها محافظة على عاداتها وتقاليدها المنبثقة من تعاليم ومن تراثها الاصيل .

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