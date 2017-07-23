قال مصدر أمني في الأردن إن شابا أردنيا قتل إثر مواجهة عنيفة وقعت بينه وبين إسرائيلي داخل مبنى السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر إن المشاجرة أسفرت عن مقتل الشاب الأردني نتيجة إصابته برصاصتين في منطقة الكتف وإصابة الإسرائيلي بعد تعرضه للطعن في الصدر.

وبيّن المصدر أن الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة بالكامل، كما تم نقل القتيل الأردني والمصاب الإسرائيلي وحالته حرجة إلى المركز العربي الطبي في عمّان.

وقال رئيس التحرير في موقع “هلا” وائل الجرايشة إن الحادث وقع داخل السفارة المحصنة التي لا يمكن لأحد أن يدخلها إلا من صرّح له، وهو ما يعني أن الشاب الأردني مصرح له بالدخول، مشيرا إلى أن المصادر تتحدث عن أنه يعمل في الصيانة. وفق ما نشر موقع الجزيرة نت.

أما مدير مكتب الجزيرة وليد العمري فقال إن السلطات الإسرائيلية تلتزم الصمت والتعتيم الإعلامي عما جرى.

وأضاف أن المعلومات تفيد بأن أردنيين اثنين يعملان في تركيب الأثاث كانا داخل السفارة، ولكن خلافا نشب مع مسؤول أمن إسرائيلي الذي أطلق النار على أحد الأردنيين، في حين تعرض هو للطعن من قبل الآخر الذي تم اعتقاله.

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