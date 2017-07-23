كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن لندن قد تقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بزيارة “تجريبية” إلى بريطانيا هذا العام، وألا تتم زيارته الرسمية إلى لندن قبل العام المقبل، وذلك خشية من الفضائح التي من الممكن أن تتعرض لها الأسرة الحاكمة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي بريطاني إن “بين الاحتمالات المطروحة على طاولة البحث في الوقت الراهن، تنظيم زيارة الرئيس دونالد ترامب في مراسم محدودة هذا العام، تسبق زيارته الرسمية إلى بريطانيا” العام المقبل.

وأشارت إلى أن فعاليات زيارة ترامب “التجريبية”، سوف تقتصر إذا ما تمت، على مباحثات قصيرة يعقدها مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ليصار إذا ما نجحت هذه الزيارة إلى تنظيم زيارة ثانية يتسنى له فيها حضور جميع الفعاليات الرسمية التي تقيمها الأسرة الملكية البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن لندن تخشى أن تثير زيارة الرئيس الأمريكي “الفضائح” التي قد تضر بسمعة الأسرة الحاكمة، ناهيك عن تخوّف واشنطن نفسها من اندلاع الاحتجاجات في بريطانيا على زيارة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركاو، معارضته الشديدة إتاحة الكلمة لترامب أمام أعضاء البرلمان البريطاني خلال زيارته لندن إذا ما تمت، ووقع أكثر من 160 نائبا في البرلمان من 650 على عريضة تطالب بمنع ترامب من إلقاء كلمته احتجاجا على قراراته الجائرة ومواقفه تجاه تعذيب المعتقلين ونظرته للمرأة.

وأوضحت الصحيفة أنه إضافة إلى عريضة النواب، وقع أكثر من 1,8 مليون بريطاني على عريضة إلكترونية طالبوا فيها بإلغاء زيارة ترامب تفاديا للحرج الذي ستسببه للملكة.

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