مع احتفال مصر بالذكرى السادسة والخمسين لثورة 23 يوليو 1952، شن المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري، حمدين صباحي هجوما عنيفا على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على عزم الشعب المصري بإقامة “جمهورية يناير” رغم أنف الأعداء، على حد قوله.

وقال “صباحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو: “القدر الأعظم من الحقوق التي نالها شعبنا طوال تاريخه كانت بفضل ثورته في 23يوليو وفي ظل الجمهورية الأولي التي أسسها وقادها ابن الشعب العظيم جمال عبد الناصر” .

وأضاف مهاجما نظام “السيسي” الذي وصفه بالفاسد والمنحط قائلا: “من بعده تعرض الشعب لأخس حرمان و فقر وسلب لحقوقه في ظل الجمهورية الثانية التي تحكمنا بسياسات تزداد فسادا وانحطاطا حتي اليوم” .

واعتبر “صباحي” أن “مستقبل مصر ومصير ثورة يناير يونيو المسروقتين مرهون ببناء الجمهورية الثالثة التي تستلهم من الجمهورية الأولي الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وتكملهما بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.”

واختتم تدوينته قائلا: “سيدنا الشعب الذي تمكن رغم كل التحديات والاعداء من بناء جمهورية يوليو سيبني رغم أنف نفس الأعداء جمهورية يناير. النصر للثورة وإن طال المدى”.

Also published on Medium.