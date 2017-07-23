كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأحد، أن وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري، سامح شكري.
ونقلت صحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية عن مصادر دبلوماسية قولهم إن أوغلو أجرى محادثات مع نظيره المصري.
وكشفت المصادر أن أوغلو وشكري ناقشا تطورات الأوضاع في القدس الشرقية، والإجراءات الأمنية الأخيرة التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى.
وقالت الصحيفة إن الخارجية التركية، أجرت في نفس القضية اتصالات مع الأردن وباكستان وأوزباكستان.
وتعيش القدس الشرقية حالة من التوتر والتصعيد، خاصة في محيط المسجد الأقصى، بعد إصرار الشرطة الإسرائيلية تطبيق إجراءات أمنية وصفتها هيئة الأوقاف الفلسطينية أنها تستهدف التضييق على الفلسطينيين في أداء صلواتهم بالحرم القدسي.
وأسفرت حالة التوتر تلك عن اندلاع اشتباكات بين السلطات الإسرائيلية ومستوطنين من جهة ومتظاهرين فلسطينيين من جهة أخرى ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
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2 تعليقات علي “تفاصيل الاتصال الذي جرى بين وزيري خارجية تركيا ومصر”
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان..
لا خيرَ يُرْجى من مصر فقد كانت على الدوام رائدة في التآمر على فلسطين والقدس والمسجد الأقصى وعلى الإسلام والمسلمين، بل إنها تبارك مساعي نتنياهو لتهويد القدس وتخنق قرابة قرابة مليوني مسلم في قطاع غزة تضامنا مع اليهود۔۔۔