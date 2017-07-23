خيّب حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد آمال مناصريه وأحلام فريق بلاده في الحصول على مركز متقدم في الأولمبياد العالمي للرياضيات الذي استضافته “ريو دي جانيرو” البرازيلية.

وشارك 6 طلاب سوريين ضمن فريق بلادهم في الأولمبياد العالمي، وحقق حافظ أسوأ نتيجة بين زملائه إذ لم تتجاوز نسبة الإجابات الصحيحة التي حققها 14 في المئة، محرزا المركز 528 من أصل 615 متسابق حسب النتائج التي نشرها موقع الأولمبياد على الإنترنت.

في حين تمكن مواطنه مارك جبور من الإجابة على 86.81 في المئة من الأسئلة وحصل على المركز الأول في الفريق السوري، وحقق الميدالية الفضية على مستوى الأولمبياد العالمي.

لكن مع النتيجة الكارثية لحافظ بشار الأسد و 4 زملاء آخرين في الفريق السوري، لم يتمكنوا من الحصول سوى على المركز 58 من أصل 110 فرق متبارية.

وفور صدور النتيجة عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ساخرة، خصوصا بعد الحملة التي روجت لتلك المشاركة قبل انطلاق الأولمبياد.

بعد الواسطة والتوصية من وزارة التربية للبرازيل الداعمة للأسد وبعد ودفع الرشاوي حصل حافظ بشار الاسد على المركز ٥٢٨ من ٦١٥باولمبياد الرياضيات😂 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) July 23, 2017

حافظ بن بشار الأسد حصل على المركز 528 من أصل 615 في أولمبياد ريو دي جانيرو للرياضيات بالبرازيل، وبلغت نسبة إجاباته الصحيحة 14%#جحش_ابن_جحش — mohammad mansour (@mansoursham) July 23, 2017

حافظ بشار الأسد في أولمبياد دولي للرياضيات

حصل على الدرجة 528 من 615

نسبة إجاباته الصحيحة 14%

مبروك لأدمغة المومانعة والتشبيح والتعفيش pic.twitter.com/mozJaCiQMf — najm samman (@najm12123samman) July 23, 2017

نطالب الإعلامي البيطري #شادي_حلوة بإجراء لقاء مع الحيوان الصاعد #حافظ_بشار_الأسد — ماهر شرف الدين (@mahersharafeddi) July 23, 2017

اثبت #حافظ_بشار_الاسد في البرازيل انه ابن الذيل — اوس العيد (@AleedAiad) July 23, 2017

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