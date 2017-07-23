هاجم الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948, وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد, واصفا اياه بـ”كيس زبالة”, بعد اللقاء الذي جمع الأخير برئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك والذي كشفته صحيفة “هآرتس” الاسرائيلي مؤخراً.

وقال الشيخ الخطيب في تدوينة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”, عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات اجتمع سرًا مع نتنياهو شهر ٩/٢٠١٢ في نيويورك، هذا ما كشفته الجمعة ٢١.٧.٢٠١٧ صحيفة هآرتس العبرية “.

وأضاف الخطيب ” بن زايد هذا الصبي التافه أتوا به الى مقر اقامة نتنياهو ولم يدخلوه من المصاعد العامة لئلا يراه أحد وانما ادخلوه على نتنياهو عبر مصعد الخدمات، وبالعامية مصعد اكياس النفايات والزبالة “.

وتابع وفق ما رصدت “وطن” على الفيسبوك قائلاً “بن زايد يجتمع سرًا ذليلًا بنتنياهو بينما يتآمر هو واخوته يدعمهم آل سعود على مصر وفلسطين والأمة كلها “.

وزاد على ماسبق القول ” عبدالله بن زايد هذه قيمتك الحقيقية فأنت في عين نتنياهو كيس زبالة، وانت في اعيننا اقل من ذلك “.!!

وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلي كشفت تفاصيل اللقاء السري الذي جمع عبد الله بن زايد برئيس الوزراء الاسرائيلي في نيويورك عام 2012, الامر الذي أحرج أبناء زايد أمام تكشف فضائحهم ومخططاتهم في العالم العربي.

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