أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، مقتل 8 أشخاص بإحدى مناطق محافظة الفيوم غربي البلاد، “أثناء تبادل إطلاق للنيران حال القبض عليهم”، وفق بيان للوزارة.

وذكرت وكالة الأناضول أنه لم يتسن التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها “تصفية المدنيين العزل” حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

وأوضح بيان الداخلية أن المواجهة تمت في “معسكر تدريب لهؤلاء العناصر بنطاق الظهير الصحراوي بمركز سنورس بمحافظة الفيوم”.

وقالت الداخلية في بيانها إن القتلى هم أعضاء بـ”حركة حسم”، التي تعتبرها السلطات “الجناح المسلح لجماعة الإخوان”، وهو ما تنفيه الجماعة، مؤكدة أنها ترفض العنف.

وأشارت الداخلية في البيان ذاته إلى أنه “تم في توقيت متزامن تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتي الجيزة (غربي العاصمة)، والشرقية (دلتا النيل/شمالاً) وتم القبض على 5 من عناصرها أثناء تواجدهم بهما”، وفق قولها.

والثلاثاء الماضي قالت وزارة الداخلية المصرية إنها قتلت اثنين من أبرز الكوادر بحركة “حسم”، في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، شرقي العاصمة القاهرة.

Also published on Medium.