في تغريدات دفاعا عن “” المدرج على قوائم دول الخليج بأنه تنظيم إرهابي، شن الإعلامي اللبناني ونجم قنوات “MBC” وقناة “” الإماراتية، هجوما عنيفا على قوى 14 آذار السنية التابعة لرئيس الوزراء سعد الحريري.

 

وقال “” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” دفاعا عن “حزب الله” تعليقا على وصف قوى 14 آذار للحزب بالميليشا:” هل هذا عُقمٌ في اللغة أو عُقمٌ في القوى؟ قوى كانت فاعلة فأضحت مفعولًا بها. أسلوب خاسِئٌ في التّغريد”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى دفاعا وتأييدا لحزب الله الذي أطلق معركة “عرسال” بالاشتراك مع الجيش اللبناني لمواجهة “جبهة النصرة” التابعة للقاعدة فيها قائلا: “الأبطال هم الغالبون. #غرد_للجيش_والمقاومه”.

 

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا عليه، مؤكدين بأن لحم كتافه من الخليج ويدعم من يزعزع استقرار هذه الدول، مطالبين بعدم السماح له بدخول الخليج مرة أخرى.

وكان 15 مقاتلا على الاقل من حزب الله اللبناني قد قتلوا خلال أول يومين من معركة الحزب في على الحدود بين لبنان وسوريا.

 

وذكر الإعلام الحربي التابع للحزب أن قواته سيطرت على منطقتي جوار الشيخ ووادي كريتي ومناطق أخرى في الجزء الجنوبي من جرود عرسال.

 

يشار إلى أن الحزب وقوات جيش النظام السوري قد استهلا فجر الجمعة هذه المعركة بشن هجوم على المسلحين من الجانب السوري للحدود.

 

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