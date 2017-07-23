في تغريدات دفاعا عن “حزب الله” المدرج على قوائم دول الخليج بأنه تنظيم إرهابي، شن الإعلامي اللبناني ونجم قنوات “MBC” السعودية وقناة “دبي” الإماراتية، هجوما عنيفا على قوى 14 آذار السنية التابعة لرئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال “نيشان” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” دفاعا عن “حزب الله” تعليقا على وصف قوى 14 آذار للحزب بالميليشا:” هل هذا عُقمٌ في اللغة أو عُقمٌ في القوى؟ قوى كانت فاعلة فأضحت مفعولًا بها. أسلوب خاسِئٌ في التّغريد”.

هل هذا عُقمٌ في اللغة أو عُقمٌ في القوى؟

قوى كانت فاعلة فأضحت مفعولًا بها.

أسلوب خاسِئٌ في التّغريد. pic.twitter.com/KwTCiu5R2O — نيشان (@Neshan) July 22, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى دفاعا وتأييدا لحزب الله الذي أطلق معركة “عرسال” بالاشتراك مع الجيش اللبناني لمواجهة “جبهة النصرة” التابعة للقاعدة فيها قائلا: “الأبطال هم الغالبون. #غرد_للجيش_والمقاومه”.

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا عليه، مؤكدين بأن لحم كتافه من الخليج ويدعم من يزعزع استقرار هذه الدول، مطالبين بعدم السماح له بدخول الخليج مرة أخرى.

وهل انت ضد تسمية حزب الله باسم الحقيقي يا نيشان!! كيف اذاً تزور دول الخليج وتعمل في قنواتهم وهم يصنفوه هذه الميليشيا ارهابية؟ — hadil oueisهديل عويس (@hadeelOueiss) July 22, 2017

قابض من أم بي سي دكّة دولارات التي هي تابعة لدولة تضع مليشيا الحزب على لائحة الإرهاب — ربيع (@rabiih) July 22, 2017

الشرهه والله على mbc اللي طلعتك واذا كنت تعمل فيها الى الان اتمنى يقلعونك قلعك الله — death |🇸🇦 (@qi918) July 22, 2017

نيشان اللي يعمل في #MBC يدافع عن حزب الشيطان وين المسؤولين السعوديين في #قناة_MBC نيشان انت كلب من كلاب حزب النعال #السعوديه #محمد_بن_سلمان — ابهام حر (@F16kwe) July 22, 2017

احد مؤيديين حزب الشيطان ⁉️

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دامك في قنوات mbc اكيد بتكون انسان واطي جاحد للخليج النعمه اللي انت فيها — #سوالف_طقطقه 🇸🇦 (@ksa_99o) July 22, 2017

لحم كتافك من الخليج وليس من مخدرات حزب زبالة الذي عاث فسادا في لبنان — كويتية وافتخر (@choclateboss) July 22, 2017

تفو عليك وعلى الدول الخليجية اللى تستضيف انسان قذر مثلك — Biηt./̴(ℓ_Romaihi❥⋆⋆ (@CIA_B_H_R) July 22, 2017

وكان 15 مقاتلا على الاقل من حزب الله اللبناني قد قتلوا خلال أول يومين من معركة الحزب في جرود عرسال على الحدود بين لبنان وسوريا.

وذكر الإعلام الحربي التابع للحزب أن قواته سيطرت على منطقتي جوار الشيخ ووادي كريتي ومناطق أخرى في الجزء الجنوبي من جرود عرسال.

يشار إلى أن الحزب وقوات جيش النظام السوري قد استهلا فجر الجمعة هذه المعركة بشن هجوم على المسلحين من الجانب السوري للحدود.

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