وجه الشيخ آل ثاني، شقيق أمير تميم بن حمد آل ثاني، مجموعة من الرسائل الهامة للشعب القطري، أكد خلالها أن السياسة الاستقلالية التي خاضتها خلال الأزمة لن تكون موجة حماسية عابرة، مؤكدا على أن بحاجة الآن للتفكير والإبداع المستقل.

 

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر رصدتها “وطن”: “وها أنا أتوجه إليكم فيما نخوض جميعا هذا الامتحان بعزة وكرامة، لأقول لكم إن قطر بحاجة لكل منكم في بناء اقتصادها وحماية أمنها”.

وأضاف في تغريدة أخرى مطالبا القطريين بضرورة التفكير المستقل قائلا: “نحن بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة”.

واختتم تغريداته قائلا: “أهدافنا واقعية وعملية وتقوم على استمرار الروح التي أظهرها القطريون في هذه الأزمة، بحيث لا تكون موجة عابرة”.

وكان أمير قطر قد  قال في خطابه الاول منذ اندلاع الازمة الخليجية أننا ” مدعوون لفتح اقتصادنا للمبادرة والاستثمار وننوع مصادر دخلنا ونحقق استقلالنا… وتطوير مؤسساتنا التعليمية”.

 

وأضاف قائلا: “ساعدتنا هذه الأزمة على تشخيص النواقص والعثرات أمام تحديد شخصيتنا”، مشددا على الحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة، وقال أهدافنا واقعية وتقوم على استمرار الروح التي أظهرها القطريون.

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