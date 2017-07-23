وجه الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مجموعة من الرسائل الهامة للشعب القطري، أكد خلالها أن السياسة الاستقلالية التي خاضتها قطر خلال الأزمة لن تكون موجة حماسية عابرة، مؤكدا على أن قطر بحاجة الآن للتفكير والإبداع المستقل.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر رصدتها “وطن”: “وها أنا أتوجه إليكم فيما نخوض جميعا هذا الامتحان بعزة وكرامة، لأقول لكم إن قطر بحاجة لكل منكم في بناء اقتصادها وحماية أمنها”.

وها أنا أتوجه إليكم فيما نخوض جميعا هذا الامتحان بعزة وكرامة، لأقول لكم إن قطر بحاجة لكل منكم في بناء اقتصادها وحماية أمنها#تميم#أبشر_بنا — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 23, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مطالبا القطريين بضرورة التفكير المستقل قائلا: “نحن بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة”.

نحن بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة#تميم#أبشر_بنا — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 23, 2017

واختتم تغريداته قائلا: “أهدافنا واقعية وعملية وتقوم على استمرار الروح التي أظهرها القطريون في هذه الأزمة، بحيث لا تكون موجة حماس عابرة”.

أهدافنا واقعية وعملية وتقوم على استمرار الروح التي أظهرها القطريون في هذه الأزمة، بحيث لا تكون موجة حماس عابرة #تميم#أبشر_بنا — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 23, 2017

وكان أمير قطر قد قال في خطابه الاول منذ اندلاع الازمة الخليجية أننا ” مدعوون لفتح اقتصادنا للمبادرة والاستثمار وننوع مصادر دخلنا ونحقق استقلالنا… وتطوير مؤسساتنا التعليمية”.

وأضاف قائلا: “ساعدتنا هذه الأزمة على تشخيص النواقص والعثرات أمام تحديد شخصيتنا”، مشددا على الحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة، وقال أهدافنا واقعية وتقوم على استمرار الروح التي أظهرها القطريون.

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