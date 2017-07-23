شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية آيات عرابي، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على إثر الرسالة غير المباشرة التي وجهها لقطر حول عدم قدرتها على “إفطار وغداء وعشاء” المصريين، وهو الامر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” موجهة رسالة وضعت فيها الكثير من النقاط على الحروف، متسائلة: “حسناً يا بلحة وهل هذه الدول الأخرى تشمل الامارات والبحرين أم قطر فقط ؟”.

وأضافت “عرابي” مذكرة “السيسي” بمجموعة من الحقائق حول الدول الأخرى ساخرة بالقول: “في الدول الأخرى يا بلحة، راتب الموظف شهرياً ربما يزيد على ما تنفقه أسرة (ماسرية) على الطعام في سنة، ويمتلك المواطن تأميناً صحياً ويُعالج مجاناً ولا يلقون به في الشارع، الطعام رخيص لأنه لا يوجد عسكر يسمسرون في اسعار السلع ويرفعون أسعار الوقود”.

وتابعت قائلة: “في الدول الأخرى يا بلحة، الفطار والغداء والعشاء غير مسرطن، لا يتسولون من الشعب ولا يطلبون منه الفكة، وينفقون على التعليم حتى لا يصلوا إلى المركز الأخير على العالم في الدول الأخرى يا بلحة, لا يُعينون راسبي الاعدادية ومتعاطي الترامادول ضباطاً”.

وأردفت ساخرة: “في الدول الأخرى يا بلحة، لا يقف الجنرالات على أبواب قاعات الأفراح ليسوقوا فقرات الراقصات، ولا يجندون الشباب اجبارياً ثم يرسلونهم إلى الشوارع لبيع الفلايات، وليس هناك جنرالات يبنون كباري تنهار بعد شهر أو اثنين”.

واستطردت: “في الدول الأخرى يا بلحة، لا يعمل جنرالات الجيوش في وظائف قرداتي او مسؤول كارتة او باعة جائلين، ولا يدعون علاج الايدز بالكفتة، ولا توجد جيوش تبيع ثروات بلادها بالقطعة ولا توجد جيوش تبيع قطعاً من أراضي بلادها”.

واختتمت “عرابي” تدوينتها قائلة: “في الدول الأخرى، لا يعمل الجنرالات كسماسرة، وليس هناك شعب مطحون بائس يرزح تحت الاحتلال العسكري بعد أن افقره خريجو بالوعة انقلاب 1952، وليس هناك عسكر”.

“وكان “السيسي” قد وجه رسالة غير مباشرة لقطر أثارت سخرية الجميع خلال افتتاح قاعد “محمد نجيب” العسكرية، قائلا: ” لما إحنا بنقول من فضلكم لا تتدخلوا في أمورنا أو لا تتدخلوا في شؤوننا.. يعني ده أمر شرعي، أمر محمود ألا نتدخل في شؤون بعضنا البعض، كل دولة رغم إن إحنا بيجمعنا منطقة وثقافة واحدة وأصولنا وديانتنا واحدة، ولكن كلنا لنا خصوصياتنا، يعني انتو عايزين تتدخلوا في مصر؟ ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم.. بأكل سنة من بعض الشعوب. ده إحنا لما بنعمل مشروع إسكان، بنعمل مليون شقة في سنتين أو ثلاثة، ولا مؤاخذة لبعض البلدان ده يبقى عدد سكانها كله”.

وأضاف قائلا: “عايز تتدخل في مصر؟ طب ليه؟ تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار سنوياً على مصر؟ ما تقدرش. فخليك في حالك أحسن وخليك في بلدك أحسن. هنا دي دولة، لن تسمح أبداً ولا شعبها حيسمح أبداً أن أحد يتدخل في شؤونها. محدش حيقدر يتدخل في شؤونها.”

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