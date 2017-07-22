علق الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “”، على خطاب أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا بأنه خطاب عقلاني ومتزن صادر عن رئيس دولة حضاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان السيادة حق للدول الكبيرة والصغيرة.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كان خطاب خطابا عقلانيا متزنا ، خطاب رئيس دولة حضاري ، من حق القطريين والخليجين ان يرفعوا رأسهم بأمير دولة قطر الشيخ تميم “.

 

وأضاف في تغريدة أخرى تأكيدا على ما ورد في الخطاب: “السيادة حق لكل الدول كبيرة كانت أم صغيرة وهي مكفولة في القانون الدولي والعلاقات بينها مبنية على المصالح المتبادلة وليس “الاملاءات” #الخليج”.

 

واختتم “ريان” تدويناته بتوجيه رسالة قائلا: “السيد الأب في الغرب حينما يتحدث الى الصغير ينزل لمستوى عينيه، ليس عيبا واقل قدرا، بل احتراما لسيادة الصغير، سيادة الكبير = سيادة الصغير #الخليج”.

 

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أكد في خطابه الأول منذ اندلاع الازمة الخليجية على أن بلاده مستعدة لحل يقوم على مبدأي احترام السيادة والابتعاد عن الإملاء، مؤكدا أن أسلوب الحصار أساء لجميع دول مجلس التعاون.

 

وأضاف أمير قطر “منفتحون على الحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة” مؤكدا أن الحوار يوفر الجهود العبثية التي تبددها دول في الكيد للأشقاء على الساحة الدولية.

 

واعتبر أن الحل يقوم على مبدأين احترام سيادة كل دولة والابتعاد عن الإملاء، وقال “أي حل يجب أن يكون تعهدا متبادلا والتزاما مشتركا ملزما للجميع”.

 

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