علق الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان على خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا بأنه خطاب عقلاني ومتزن صادر عن رئيس دولة حضاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان السيادة حق للدول الكبيرة والصغيرة.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كان خطاب أمير قطر خطابا عقلانيا متزنا ، خطاب رئيس دولة حضاري ، من حق القطريين والخليجين ان يرفعوا رأسهم بأمير دولة قطر الشيخ تميم “.

كان خطاب أمير قطر خطابا عقلانيا متزنا ، خطاب رئيس دولة حضاري ، من حق القطريين والخليجين ان يرفعوا رأسهم بأمير دولة قطر الشيخ تميم #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) July 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى تأكيدا على ما ورد في الخطاب: “السيادة حق لكل الدول كبيرة كانت أم صغيرة وهي مكفولة في القانون الدولي والعلاقات بينها مبنية على المصالح المتبادلة وليس “الاملاءات” #الخليج”.

السيادة حق لكل الدول كبيرة كانت أم صغيرة وهي مكفولة في القانون الدولي والعلاقات بينها مبنية على المصالح المتبادلة وليس "الاملاءات" #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) July 22, 2017

واختتم “ريان” تدويناته بتوجيه رسالة قائلا: “السيد الأب في الغرب حينما يتحدث الى الصغير ينزل لمستوى عينيه، ليس عيبا واقل قدرا، بل احتراما لسيادة الصغير، سيادة الكبير = سيادة الصغير #الخليج”.

السيدالأب في الغرب حينما يتحدث الى الصغير ينزل لمستوى عينيه، ليس عيبا واقل قدرا، بل احتراما لسيادة الصغير، سيادة الكبير =سيادةالصغير #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) July 22, 2017

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أكد في خطابه الأول منذ اندلاع الازمة الخليجية على أن بلاده مستعدة لحل يقوم على مبدأي احترام السيادة والابتعاد عن الإملاء، مؤكدا أن أسلوب الحصار أساء لجميع دول مجلس التعاون.

وأضاف أمير قطر “منفتحون على الحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة” مؤكدا أن الحوار يوفر الجهود العبثية التي تبددها دول في الكيد للأشقاء على الساحة الدولية.

واعتبر أن الحل يقوم على مبدأين احترام سيادة كل دولة والابتعاد عن الإملاء، وقال “أي حل يجب أن يكون تعهدا متبادلا والتزاما مشتركا ملزما للجميع”.

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