دعا معلق إسرائيلي بارز إلى تغيير نمط العلاقة بين تل أبيب والرياض انطلاقا من القناعة بأن السعودية هي “الأكثر حاجة للعلاقة مع تل أبيب”.

وانتقد جاكي حوكي، معلق الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي سياسة الحكومة الإسرائيلية القائمة على التغطية على عقد اللقاءات والاتصالات السرية مع ممثلي نظام الحكم السعودي.

وفي مقال نشره السبت موقع صحيفة “معاريف”، حث حوكي حكومة بنيامين نتنياهو على عدم إنكار عقد اللقاءات السرية مع ممثلي السعودية “وعدم مساعدتها في الحفاظ على سمعتها من خلال عدم تأكيد انعقاد هذه اللقاءات”. حسب ترجمة “عربي 21”.

وبحسب حوكي، فإن نتنياهو ووزراءه حرصوا على تقديم إشارات حول طابع العلاقات السرية والشراكة والتعاون مع السعودية من خلال الإشارة إلى علاقات مع “الدول الخليجية”.

وأضاف: “لقد اعترف وزير الاستخبارات بأن هناك تعاونا بين إسرائيل والدول الخليجية، وهذه صيغة للتغطية على التعاون مع السعودية”.

وأردف قائلا: “لقد تحولت إسرائيل إلى العشيقة السرية للدول الخليجية وتحديدا السعودية، وهذا الوضع يجب أن يتوقف، على إسرائيل أن تصر على إخراج هذه العلاقة للعلن خدمة لمصالحها”.

وتساءل عن جدوى العلاقة مع “نظام حكم كل ما يعنيه هو مصلحته الخاصة، نظام سمعته باتت بالغة السوء في نظر ملايين المواطنين العرب (..)، مثل هذا النظام هو الذي يحتاج إلى إسرائيل لأنها قوة إقليمية”.

وأضاف: “في السعودية نظام ملكي فقد الحياء منذ وقت بعيد، وهو لن يتأثر بالكشف عن واقع علاقته بإسرائيل (..)، لقد ارتفعت أسهم إسرائيل كثيرا في المنطقة وعلى من يريد الاتصال بها أن يستعد لأن تكون هذه العلاقة بشكل علني”.

Also published on Medium.