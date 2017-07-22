ذكرت بعض الأنباء أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، سينضمّ إلى لجنة تحكيم برنامج The Voice، تزامناً مع الحديث عن انسحاب أعضاء في لجنة التحكيم.

لكنّ مدير أعمال حسين الجسمي مراد النتاش قال لمجلة “نواعم” إن النجم الإماراتي ليس لديه علم بالأمر.

وأضاف “يقضي الجسمي إجازته الصيفيّة حاليّاً ولا يعلم شيئاً عن هذا الأمر. وبعد عودته من لاس فيغاس، سيحضّر كليباً غنائيّاً جديداً”.

كانت المغنية المصرية “شيرين”، أعلنت قرارها بالاعتذار عن المشاركة في لجنة تحكيم برنامج The voice.

وأشعل الفنان العراقي كاظم الساهر فتيل التغيير عندما أعلن عن تنحيه عن مكانه في لجنتي تحكيم The Voice وThe Voice Kids.

وذكرت بعض المواقع الإخبارية الفنيّة، أنّ الفنان الفلسطيني محمد عساف الحائز على لقب Arab Idol في موسمه الثاني، أول الوجوه الجديدة التي ستظهر في The Voice kids ليحل مكان المغني كاظم الساهر، لينضم إلى نانسي عجرم وتامر حسني.

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