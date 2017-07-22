علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, على عملية مستوطنة “حلميش” الإسرائيلية التي قتل فيها 3 مستوطنين, على يد شاب فلسطيني, واصفا اياه بـ”الحيوان الآدمي”,

وقال نتنياهو في بيان وزعه مكتبه إن قوات الأمن الإسرائيلية تعمل كل ما بوسعها للحفاظ على ما أسماه “أمن” إسرائيل, وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأعرب نتنياهو في البيان الصحفي عن حزنه العميق على مقتل المستوطنين الثلاثة، وأضاف: “هذه هي عملية إرهابية نفذها حيوان آدمي تم تحريضه بكراهية لا نهاية لها”. !

نتنياهو في بيانه تناسى الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على يد قواته في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 على مدار سنوات الاحتلال لفلسطين, حتى يخرج بهذا البيان الارعن.

وكان شاب فلسطيني يدعى عمر عبد الجليل العبد قد نفذ عملية طعن داخل مستوطنة حلميش شمال مدينة رام الله أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابته بجروح متوسطة.

ونقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الشاب “العبد” إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة دون الافصاح عن حالته الصحية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الشاب المُنفذ عمر العبد سيخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي شقيق منفذ العملية من منزلهما في مسقط رأسهما بقرية كوبر شمال مدينة رام الله، وبعد أن حاصرت قوى كبيرة من الجيش الإسرائيلي بمشاركة جهاز الأمن العام والقوات الخاصة منزلهما وقامت بعمليات تفتيش واسعة في المكان.

كما قامت الفرقة الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي بمسح هندسي لمنزل المنفذ داخل قرية كوبر شمال رام الله تمهيدا لهدمه في الأيام والأسابيع المقبلة.

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