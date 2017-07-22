حسمت محكمة الاستئناف في العاصمة السعوديّة، خلافاً استمر لسنوات طويلة بين المخرج “عامر الحمود”، والممثلين عبدالله السدحان، وناصر القصبي، على اسم “طاش ما طاش”، الذي بدأ منذ الجزء الثالث للمسلسل عام 1996، وقضت بدفع الممثليْن تعويضاً مالياً قدره مليون و300 ألف ريال.

ووقع الخلاف بين مخرج ومنتج ومنفذ الجزأين الأولين عامر الحمود، وبطلَي المسلسل عبدالله السدحان، وناصر القصبي، اللذين أكملا إنتاج العمل على شاشة التلفزيون السعودي قبل انتقالهما إلى قناة”MBC” في عام 2005.

وشهد الخلاف تطورًا قانونيًا، عندما أصدرت لجنة حقوق المؤلف قبل نحو ست سنوات، قرارًا يقضي بحق عامر الحمود، في امتلاك اسم المسلسل، وتعويضه عن استغلال الاسم منذ الجزء الـ 3 حتى الجزء الـ 18، وهو القرار الذي اعترض عليه “السدحان” و”القصبي” لدى ديوان المظالم قبل أن يصدر الحكم.

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