قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ28 متهما مزعوما بقضية “اغتيال النائب العام” المستشار هشام بركات.

كما عاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد وثمانية آخرين متهمين بالسجن المشدد 15 عام ، وكذلك معاقبة خمسة عشر متهما بالسجن المشدد عشرة أعوام وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم واحد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في حزيران/ يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن مقتله.

وقُتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، في أواخر حزيران/ يونيو 2015، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز/يوليو 2013.

Also published on Medium.