ضمن سياسة الانبطاح والهوان السعودي, أطل إمام جامع ابو بكر في المدينة المنورة واستاذ الفقه في الجامعة الإسلامية السعودية الدكتور ماجد الفهد, بتغريدة مثيرة للجدل قال فيها لم يقله الإسرائيليون أنفسهم.

وقال الإمام السعودي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” اللهم طهر المسجد الاقصى من حماس .. اللهم انهم طغوا وافسدوا .. اللهم صب عليهم سوط عذاب “.!

#جمعه_الاقصي اللهم طهر المسجد الاقصى من حماس .. اللهم انهم طغوا وافسدوا .. اللهم صب عليهم سوط عذاب — د:ماجد الفهد (@Mjeed60) July 21, 2017

ولم يسلم الإمام السعودي من ردود الفعل التي جاءته سريعة على تغريدته المثيرة للجدل إذ انبرى المغردون للدفاع عن المسجد الأقصى وحركة حماس التي تريدها السعودية “إرهابية”, فرد عليه ” Mousa Al Najjar “, قائلاً ” اخرس الله لسانك الصهاينة بكل قواتهم يدنسون الاقصى وانت تغرد عن حماس وتلصق التهمه بهم للتبرير لليهود.. الاقصى للمسلمين ليس لحماس ولا غيرها “.

اخرس الله لسانك الصهاينه بكل قواتهم يدنسون الاقصى وانت تغرد عن حماس وتلصق التهمه بهم للتبرير لليهود

الاقصى للمسلمين ليس لحماس ولا غيرها . — Mousa Al Najjar (@MousaAlNajjar2) July 21, 2017

وأضاف الفهد في تغريدة ثانية رصدتها “وطن” قائلاً ” حماس تقوم بجرائم ضد الاسرائيليين يتحمل تبعاتها الشعب الفلسطيني المسكين “.

#جمعه_الاقصي

قضيتنا الان فلسطينية فقط

حماس تقوم بجرائم ضد الاسرائيليين يتحمل تبعاتها الشعب الفلسطيني المسكين — د:ماجد الفهد (@Mjeed60) July 21, 2017

فسارع المغردون للرد عليه وقال محمد مشرقي..” هذا الشخص كذاب لا هو امام ولا هو استاذ جامعة هذا جرثومة من جراثيم دليم التويترية “.

هذا الشخص كذاب لا هو امام ولا هو استاذ جامعة هذا جرثومة من جراثيم دليم التويترية — محمد مشرقي (@mshrqy95) July 22, 2017

فيما رد فهد قائد الوصابي قائلاً ” شكرا للاحداث التي كشفتكم يا صهاينة #الجامية وكشفت انكم عملاء واذناب للموساد اما #حماس فهي تدافع عن شعبها الذي يتعرض للقتل من قبل تأسيسها “.

شكرا للاحداث التي كشفتكم يا صهاينة #الجامية وكشفت انكم عملاء واذناب للموساد

اما #حماس فهي تدافع عن شعبها الذي يتعرض للقتل من قبل تأسيسها — فهد قائد الوصابي (@fahdwsabi77) July 21, 2017

وكان ثلاثة شبانٍ فلسطينيين قد استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

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