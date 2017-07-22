ضمن سياسة الانبطاح والهوان السعودي, أطل إمام جامع ابو بكر في المدينة المنورة واستاذ الفقه في الدكتور , بتغريدة مثيرة للجدل قال فيها لم يقله الإسرائيليون أنفسهم.

 

وقال الإمام السعودي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” اللهم طهر من .. اللهم انهم طغوا وافسدوا .. اللهم صب عليهم سوط عذاب “.!

ولم يسلم الإمام السعودي من ردود الفعل التي جاءته سريعة على تغريدته المثيرة للجدل إذ انبرى المغردون للدفاع عن وحركة حماس التي تريدها السعودية “إرهابية”, فرد عليه ” Mousa Al Najjar “, قائلاً ” اخرس الله لسانك الصهاينة بكل قواتهم يدنسون الاقصى وانت تغرد عن حماس وتلصق التهمه بهم للتبرير لليهود.. الاقصى للمسلمين ليس لحماس ولا غيرها  “.

وأضاف الفهد في تغريدة ثانية رصدتها “وطن” قائلاً ” حماس تقوم بجرائم ضد الاسرائيليين يتحمل تبعاتها الشعب الفلسطيني المسكين “.

فسارع المغردون للرد عليه وقال محمد مشرقي..” هذا الشخص كذاب لا هو امام ولا هو استاذ جامعة هذا جرثومة من جراثيم دليم التويترية “.

فيما رد فهد قائد الوصابي قائلاً ” شكرا للاحداث التي كشفتكم يا صهاينة #الجامية وكشفت انكم عملاء واذناب للموساد اما #حماس فهي تدافع عن شعبها الذي يتعرض للقتل من قبل تأسيسها “.

وكان ثلاثة شبانٍ فلسطينيين قد استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد .

 

 

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