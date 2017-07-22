في بادرة طيبة لقيت إعجاب الكثيرين، رفض لاعبو المنتخب الأردني، الاحتفال بالأهداف التي سجلوها خلال مباراتهم ضد المنتخب الفلسطيني، مساء الجمعة، في استاد دورا جنوب الخليل ضمن تصفيات “كأس آسيا” تحت سنة 23 سنة .

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، أن أفراد المنتخب الأردني رفضوا الاحتفال بالأهداف، كما العادة في مباريات كرة القدم، وذلك رداً قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع الصلاة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واستشهاد 3 شبان فلسطينيين.

ولاقى موقف لاعبي الأردن إعجاب الكثير من الجماهير الفلسطينية التي تواجدت في الملعب.

وكان ثلاثة شبانٍ فلسطينيين قد استشهدوا برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

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