سقطت راقصة من ارتفاع شاهق، بينما كانت تؤدي عروضًا بهلوانية، في مركز للتسوق شرق الصّين، ما أدى إلى إصابتها بكسور متعددة بمعصمها الأيسر والعظام اليسرى في الحوض.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّ الفتاة البالغة من العمر (19 عامًا)، سقطت على حصيرة الجمباز، عندما كانت تقوم برقص الباليه مع راقصة أخرى في مركز “جلوبال هاربور” للتسوق في “تشانغتشو”.

وهرع موظفو الأمن ومساعدو الإسعافات الأولية إلى المسرح فورًا قبل أن يقوموا بنقل الفتاة إلى المستشفى.

ألقى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اللوم على إدارة المركز التجاري لعدم وضع تدابير سلامة أفضل لحماية فناني الأداء، مشيرين إلى أن مراكز التسوق يجب أن تحظر هذا النوع من العروض، لأنه خطير جدًا.

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