لقيت مذيعة في التليفزيون الهندي مصرعها بعد سقوط نخلة فوقها أثناء السير على الطريق.

وذكر موقع “ذا صن”، أن كانشان ناث -58 عاما- كانت عائدة إلى منزلها بعد الانتهاء من درس يوجا في تشيمبور بمومباي عندما تعرضت للحادث.

وظهرت في لقطات تمشي في منتصف الطريق قبل أن تصطدم بنخلة وتسقطها على الأرض.

وهرع المارة لمساعدتها في رفع الشجرة قبل نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت متأثرة بإصابة في المخ.

واتهم زوج الضحية البلدية بالحادث، وقال إن المسئولين تم إبلاغهم بأن النخلة معرضة للسقوط في أي وقت لكنهم رفضوا قطعها.

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