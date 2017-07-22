قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز زواج الرجل لأكثر من واحدة، وأوضحت: “ما جعل لرجل من قلبين في جوفه”.

وأضافت خلال لقاءٍ تلفزيونيّ: “تحريمي لتعدد الزوجات بهدف رفع الضرر عن الزوجة الأولى، فالزواج الثاني اعتداء على مشاعر المرأة، ويجب موافقة الزوجة للزوج بالزواج من أخرى”.

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