قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز زواج الرجل لأكثر من واحدة، وأوضحت: “ما جعل لرجل من قلبين في جوفه”.
وأضافت خلال لقاءٍ تلفزيونيّ: “تحريمي لتعدد الزوجات بهدف رفع الضرر عن الزوجة الأولى، فالزواج الثاني اعتداء على مشاعر المرأة، ويجب موافقة الزوجة للزوج بالزواج من أخرى”.
Also published on Medium.
2 تعليقات علي “فيديو| أستاذة فقه مُقارن بجامعة الأزهر: زواج الرجل بأكثر من واحدة “حرام” لهذه الأسباب!”
كنت سأوافقها الرّأي لو استدلّت بالآية التي تبدأ بأداة الشرط: إن، وتقول الآية: إن خِفتم ألاّ تعدلوا في اليتامى، فأنكحوا ما طاب لكم من النّساء … الآية.
وبالتّالي فالسّماح للرّجل بتعدّد الزوجات عند وفاة زوجته الأولى وزوجته الثانية لم تحافظ على أبنائه من الأولى، أو حتّى يتامى آخرين تحت كفالته، إلى أن يصل إلى المرأة التي تخشى على نفسها من أن يتزوّج عليها، مثلما فعل مع الأوّلاة، أو يطلّقها فترضى بتربية اليتامى تحت كفالته. والله أعلم. هذا إجتهاد شخصي لا ألزم به أحدا.
صورتها لا تدل على أنها أستاذة…
بل هي صورة خادمة بيوت في قرية أخميم جنوبا