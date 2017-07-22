انتقمت سيّدةٌ من ولاية “نيوجيرسي” الأمريكية، من حبيبها السّابق، بتحطيم نوافذ سيارته بواسطة مطرقة بينما كان طفليهما يبكيان من الخوف في المقعد الخلفي.

وبحسب اللقطات، فيمكن سماع الرجل، الذي كان بداخل السيارة، وهو يصرخ ويقول لها إن شظايا الزجاج تصيب الطفلين، إلا أنها لم تأبه بكلامه وأكملت فعلتها.

بعد ذلك، فتحت المرأة باب السيارة، حملت الطفلين ووضعتهما في سيارة أخرى.

ويشار الى أنه لم يتم التعرف على هوية السيدة، إضافة الى أن الشرطة لم تعطِ تفاصيل عما إذا تمّ اعتقالها أم لا.

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