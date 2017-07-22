نشر المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، صوراً لجانب من التحضيرات الكبيرة في المغرب استعداداً لاستقبال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأرفق مجتهد الصور في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أطلعت عليها “وطن”, لأعداد كبيرة من السيارات الفاخرة، وقال: “مئات السيارات من أفخر موديلات مرسيدس، ورينج روفر، في انتظار الوفد المرافق للملك في طنجة، طبعاً هذه غير سيارات البنتلي والرولز رويس لكبار الوفد”.

مئات السيارات من أفخر موديلات مرسيدس ورينج روفر

في انتظار الوفد المرافق للملك في طنجة

طبعا هذه غير سيارات البنتلي والرولز رويس لكبار الوفد pic.twitter.com/HnbvtW4ZVB — مجتهد (@mujtahidd) July 21, 2017

وفي تغريدة أخرى قال مجتهد إن صورة السيارات الخاصة بالوفد السعودي التقطت في فندق “موفنبيك”، وقال إن “مثلها موجود في فنادق فرح طنجة، وجراند موقادور، وهلتون قاردن ان، وسولازور، وميراج، ورويال توليب”.

صور التغريدة السابقة لموقف فندق موفنبيك فقط

مثلها في فنادق كل من

– فرح طنجة

– جراند موقادور

– هلتون قاردن ان

– سولازور

– ميراج

– رويال توليب — مجتهد (@mujtahidd) July 21, 2017

وكان مجتهد أشار في تغريدة سابقة إلى أن رحلة الملك سلمان للمغرب التي كان من المقرر أن تبدأ أمس الجمعة جرى تأجيلها إلى يوم 24 من الشهر الجاري، وأضاف أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد يعلن تنحي والده الملك سلمان قبل سفره الأخير إلى المغرب.

رحلة الملك للمغرب تتأجل ثلاث أيام من ٢١ يوليو إلى ٢٤ يوليو

ومحمد بن سلمان قد يقرر إعلان تنحي والده قبل سفره — مجتهد (@mujtahidd) July 20, 2017

وذكرت وكالة الأناضول في وقت سابق نقلاً عن مسؤول في فريق العمل المشرف على ترتيبات الإجازة الصيفية للملك في مدينة طنجة المغربية، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق منذ نهاية شهر رمضان الماضي.

ويقيم الملك سلمان بن عبد العزيز، بمنطقة “كاب سبارطيل”، وهي عبارة عن منتجع سياحي في مدينة طنجة، يضم مساحات شاطئية وغابوية، بالإضافة إلى توفرها على مشاريع سياحية عديدة.

وتعيش مدينة طنجة المغربية، منذ أسابيع، حالة من الترقب، فرضها اختيار العاهل السعودي، لقضاء إجازته الخاصة للعام الثالث على التوالي بالمدينة الملقبة بـ”عروس الشمال”.

وجرى حجز مئات من الغرف في أكبر الفنادق بالمدينة، إضافة إلى شقق وفيلات، ومئات السيارات الفارهة، التي تم تخصيصها لاستقبال الوفد المرافق للملك سلمان. وفق تقرير نشره موقع “هافنتغون بوست عربي”.

ودأب الملك سلمان بن عبد العزيز على قضاء إجازاته الخاصة بمدينة طنجة، منذ أن كان ولياً للعهد، غير أن زيارته للمدينة باتت مصدر اهتمام دولي منذ جلوسه على العرش في يناير/كانون الثاني 2015.

وكان العاهل السعودي قد استقبل عدداً من الأمراء والرؤساء والملوك بمقر إقامته بطنجة السنة الماضية، حيث أمضى إجازته الخاصة في المدينة، دامت أسابيع.

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