أثار متصل سعودي, جدلاً واسعاً, عندما أجرى مداخلة على قناة القطرية, زاعما أن ما يجري من أحداث في مدينة , هي مسرحية من “حماس وقطر” ضد !

 

وقال المتصل “خالد” الذي أجرى مداخلة على برنامج خُصص لتغطية الأحداث التي وقعت بالأقصى أمس الجمعة في #جمعة_النفير, إن هذه الأحداث “مسرحية” بين حماس وقطر ضد السعودية, الامر الذي دفع المذيع إلى شكره على كلامه وقطع الاتصال فوراً.

 

ورد المذيع على المتصل السعودي قائلاً له ” الحواجز الإسرائيلية هي التي فجرت المواجهات وليس كما تدعي مسرحية من حماس وقطر “.

وتسيطر بشكل كامل على مدينة القدس المحتلة, التي لا يعرف هذا المتصل السعودي موقعها أصلا في الخارطة حتى يتطاول على انتفاض الفلسطينيين في الدفاع عن المسجد الذي فرض الاحتلال الاسرائيلي شروطا وقيودا مشددة على الفلسطينيين لدخوله.

 

وكان متصل سعودي أيضا فجر عضب الشارع العربي عندما أجرى مداخلة على قناة الحوار ضمن برنامج حواري, قال فيه إن السعوديين لن “ينصروا” من أجل حماس وقطر, الامر الذي أثار جدلاً واسعاً.

 

 

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