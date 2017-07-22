أثار متصل سعودي, جدلاً واسعاً, عندما أجرى مداخلة على قناة الجزيرة القطرية, زاعما أن ما يجري من أحداث في مدينة القدس, هي مسرحية من “حماس وقطر” ضد السعودية !

وقال المتصل “خالد” الذي أجرى مداخلة على برنامج خُصص لتغطية الأحداث التي وقعت بالأقصى أمس الجمعة في #جمعة_النفير, إن هذه الأحداث “مسرحية” بين حماس وقطر ضد السعودية, الامر الذي دفع المذيع إلى شكره على كلامه وقطع الاتصال فوراً.

ورد المذيع على المتصل السعودي قائلاً له ” الحواجز الإسرائيلية هي التي فجرت المواجهات وليس كما تدعي مسرحية من حماس وقطر “.

وتسيطر إسرائيل بشكل كامل على مدينة القدس المحتلة, التي لا يعرف هذا المتصل السعودي موقعها أصلا في الخارطة حتى يتطاول على انتفاض الفلسطينيين في الدفاع عن المسجد الأقصى الذي فرض الاحتلال الاسرائيلي شروطا وقيودا مشددة على الفلسطينيين لدخوله.

وكان متصل سعودي أيضا فجر عضب الشارع العربي عندما أجرى مداخلة على قناة الحوار ضمن برنامج حواري, قال فيه إن السعوديين لن “ينصروا” المسجد الأقصى من أجل حماس وقطر, الامر الذي أثار جدلاً واسعاً.

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