فازت اللاجئة المسلمة “أسما فولدر” البالغة من العمر (25 عاماً)، بلقب ملكة جمال أستراليا لعام 2017، في الحفل الذي أقيم لاختيار ملكة جمال البلاد في أحد فنادق ملبورن الجمعة.

ولم تكن “فولدر” سوى طفلة رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر، حين قررت عائلتها الفرار من مخيم للاجئين البوسنيين، وقت الحرب البوسنية عام 1992، للانتقال للعيش في أستراليا، فكبرت الفتاة المسلمة في هذا البلد، إلى أن حصلت على شهادة في علم النفس، وهي تعمل حاليا كمحلل في علم الجرائم في مدينة ملبورن الأسترالية.بحسب صحيفة “آراب نيوز”

وأكدت “فولدر” بعد تتويجها بالتاج، أنها ستستخدم هذا اللقب في الدفاع عن الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه.

وقالت إنّ “الإسلام الذي أعرفه في القرآن لا علاقة له بالأعمال الإرهابية التي تحدث في أنحاء العالم”.

ورفضت “فولدر” “إلقاء اللوم على الدين”، قائلةً إنّ الأصح هو “اتهام الفاعلين الأصليين، أي أن الملام هو من يقوم بالفعل وليس ديانته، خاصة أننا بذلك نساعد المجرمين الأصليين على تكرار جرائمهم؛ لأن المجتمع الدولي لا يحمّلهم مسؤوليتهم، ويقوم بدلا عن ذلك بمهاجمة الدين الإسلامي”.

وأشارت ملكة الجمال التي سبق أن فازت عام 2008 أيضا بلقب ملكة جمال المراهقات الأستراليات، أنّ كثيرا من الأمور قد أسيء تفسيرها حول الدين الإسلامي، الذي لا يعني عندي إلا السلام والمحبة والوحدة والازدهار والاندماج وغيرها من المعاني الجميلة.

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