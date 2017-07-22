أطلقَ مجهولون هاشتاغاً بعنوان (#حملة_تصوير_السيقان) على موقع “تويتر”؛ يدعو الفتيات لتصوير سيقانهن ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية؛ للتضامن مع الفتاة السعودية خلود اليافعي المعروفة بـ”مودل خلود”.

كانت “مودل خلود” أثارت ضجةً كبيرةً على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مؤخراً، بظهورها تتجول بملابس “مثيرة” في منطقة أشيقر شمال شرق العاصمة الرياض.

وقبضت السلطات السعودية على “مودل خلود” وأخضعتها للتحقيق، ثم أطلقت سراحها دون توجيه أي تهمة لها.

وأشارت مصادر سعودية إلى أنه بعد سماع أقوال “مودل خلود”، “أقرت بقيامها بزيارة الموقع المنوه عنه برفقة محرمها”، غير أنّها قالت إنّ “المقاطع المتداولة تم نشرها بواسطة حساب مضاف لديها دون علمها”.

وكانت “حملة_تصوير_السيقان” انطلقت بالتزامن مع توقيف “مودل خلود”، ووجد الوسم تفاعلاً على موقعي تويتر وفيسبوك بشكل لافت، بعد أن تصدرت صور خلود بتنورتها القصيرة ومخالفتها الغريبة واجهة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

وتم نشر صور لسيقان فتيات في أماكن مختلفة، فيما كُتب على اثنتين من الصور على الأقل أسماء صاحباتها كما تدعي الحسابات التي نشرت تلك الصور.

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