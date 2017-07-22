احتفلت الفنانة المغربية “”، بخطوبتها بسرية تامة، وبعيداً عن أعين الصحافة والإعلام، على المحامي المصري محمد عثمان نعمان أحد المستشارين القانونين للحملة الانتخابية للرئيس .

وظهرت “جنات” في حفل الخطوبة، ترتدي زياً مغربياً، ويحملها عدد من الرجال فوق أكتافهم، وسط بهجة من أصدقائها وأهلها.

وينتظر أن تحتفل جنات بزفافها اليوم السبت، على أن تقضي شهر العسل، وتعود بعدها الى لاستكمال تسجيل ألبومها الذي تتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

 

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