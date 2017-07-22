احتفلت الفنانة المغربية “جنات”، بخطوبتها بسرية تامة، وبعيداً عن أعين الصحافة والإعلام، على المحامي المصري محمد عثمان نعمان أحد المستشارين القانونين للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهرت “جنات” في حفل الخطوبة، ترتدي زياً مغربياً، ويحملها عدد من الرجال فوق أكتافهم، وسط بهجة من أصدقائها وأهلها.

وينتظر أن تحتفل جنات بزفافها اليوم السبت، على أن تقضي شهر العسل، وتعود بعدها الى مصر لاستكمال تسجيل ألبومها الذي تتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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