قرّرت لجنتا “الرصد والشكاوى” بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إحالة شكوى مقدمة ضد الحلقة الأخيرة لبرنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلاميّة ريهام سعيد، إلى اجتماع المجلس المقبل، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحلقة.

وأضاف المجلس في بيان له السبت، أن “الحلقة ناقشت مشكلة أسرة بسيطة، وأنها تناولت مآساة زوجة في حضور ما أسمته عشيقها وزوجها ووالدها بشكل يمثل استغلالا واضحا لمآساة تعيشها سيدة بسيطة.”

وكانت “ريهام سعيد” استضافت زوجة مصريّة هربت من زوجها ووالدها مع عشيقها، لإجبار زوجها على طلاقها.

وأشارت الزوجة الى أن زوجها يعرف علاقتها بعشيقها منذ فترة، إلى جانب هروبها معه أكثر من مرة.

وأعلن العشيق أنه يعيش مع عشيقته عيشة الأزواج من الناحية الجنسية.

العشيق أيضًا متزوج ولديه أطفال، ويقول إنه “تعرّف على عشيقته في ظروف صعبة أثناء التعدي عليها في أحد الأسواق، ثم دافع عنها، وعرف قصة معاناتها مع زوجها وأبيها”، لتنشأ علاقة بينهما، مبديًا استعداده للزواج منها حال طلاقها من زوجها.

من جانبه اعلن والد الزوجة، التبرؤ منها، ومطالبًا بمعاقبتها، في الوقت الذي أعلن فيه نيته قتلها نتيجة ما فعلته.

الموقف الأغرب والمثير للدهشة كان من زوج السيدة الذي لم يقتنع بحديث زوجته التي أعلنت خيانتها له “على الهواء” بل وحملها من عشيقها، ليبرر لزوجته خيانتها بأنها قد تكون أجبرت على قول ذلك، رغم أن أحداث الحلقة لا علاقة لها بوجود تهديدات أو ظهورها تحت ضغط معين.

وقال الزوج عن حمل زوجته “سنجري التحاليل ونرى، أنا وهي تزوجنا عن قصة حب غريبة، ولو أرادت الطلاق مني فلا بأس، أعطوني ابنتي منها لكي أربيها، فهي بذلك غير أمينة لكي تربي طفلة”.

شاهد .. فيديو| والدها تبرّأ منها وتوعّد بقتله .. مصريّة تهرب مع عشيقها وتحمل منه وتكشف تفاصيل صادمة!

Also published on Medium.