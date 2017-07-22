تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأئمة الأتراك وهو يأخذ عهدا من طلابه الأطفال بنصرة المسجد الأقصى، بعد شرحه الأحداث الأخيرة.

وكان الإمام التركي محمد بلال قد نشر المقطع عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”؛ أرفقه بنص يقول فيه: “درسنا اليوم: العهد على النصر بالمسجد الأقصى مع طلبتي #جمعة_الأقصى ، حيث حث فيه الطلاب على الدعاء له في كل وقت ونصرته دائما.

وأضاف في تدوينة أخرى مرفقا بها صورا للاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أعقبت “جمعة النفير” قائلا: “ياصريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين ويا رب العالمين”.

وكان ثلاثة شبانٍ فلسطينيين قد استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.

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