تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأئمة الأتراك وهو يأخذ عهدا من طلابه الأطفال بنصرة المسجد الأقصى، بعد شرحه الأحداث الأخيرة.
وكان الإمام التركي محمد بلال قد نشر المقطع عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”؛ أرفقه بنص يقول فيه: “درسنا اليوم: العهد على النصر بالمسجد الأقصى مع طلبتي #جمعة_الأقصى ، حيث حث فيه الطلاب على الدعاء له في كل وقت ونصرته دائما.
Talabelerim ile #MescidiAksâ yi konuştuk
درسنا اليوم:
العهد على النصر بالمسجدالأقصى مع طلبتي#جمعة_الأقصى#Kudüs #KudüsİçinKıyamVakti pic.twitter.com/SYUjZcxZgz
— MUHAMMED BİLAL (@Zeynddin1) July 21, 2017
وأضاف في تدوينة أخرى مرفقا بها صورا للاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أعقبت “جمعة النفير” قائلا: “ياصريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين ويا رب العالمين”.
ياصريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين ويا رب العالمين
EyAlemlerinrabbi#المسجد_الأقصى#جمعة_الأقصى #نصرة_الأقصى #اغضب_للأقصى #الأقصى #القدس pic.twitter.com/fR0mutX5tU
— MUHAMMED BİLAL (@Zeynddin1) July 21, 2017
وكان ثلاثة شبانٍ فلسطينيين قد استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب أكثر من 400 بالرصاص المطاطيّ وحالات اختناق بالغاز المسيل للدّموع، في مواجهات “جمعة الغضب”، التي اندلعت نصرة للمسجد الأقصى.
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تعليق واحد علي ““شاهد” إمام تركي يأخذ عهدا على طلابه الأطفال بنصرة الأقصى ما داموا على قيد الحياة”
في مصر الأزهر (غير الشريف) لم يتعرض أي من خطباء جمعة الأمس لأحداث الأقصى ولو بالتلميح أو الإشارة دون تصريح!!! مسلمو العرب كحكامهم أذلة جُبناء لا غيرة لهم على دين أو أرض أو عِرض