اعتبر الإعلامي القطري عبدالعزيز آل إسحاق، أن كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، تحمل في طياتها سخرية من دولتي البحرين والإمارات.

وقال “السيسى”، موجهًا حديثه للدول التي يتهمها بدعم الإرهاب ساخرًا: “100 مليون مصري بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم ما تأكله بعض الدول في سنة”، مضيفًا أن مصر أكبر من أن تتدخل فيها أي دولة أخرى.

وهو الأمر الذى رد عليه “آل إسحاق” قائلًا: “عدد المواطنين في البحرين 820 ألف، عدد المواطنين في الإمارات 980 ألف، السيسي يسخر من الدولتين بحضور ولي عهد البحرين والإمارات!”.

عدد المواطنين في #البحرين : ٨٢٠ ألف

عدد المواطنين في #الإمارات : ٩٨٠ ألف#السيسي يسخر من الدولتين بحضور ولي عهد البحرين والإمارات !!! pic.twitter.com/cmG7jTE5oH — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 22, 2017

وأضاف في تغريدة ثانية رصدتها “وطن” قائلاً ” من يكتب كلمات السيسي هو نفسه الذي كتب قائمة المطالب الخليجية، #السيسي يضع سعر لامتلاك قرار مصر ، مصر العروبة والتاريخ، خسئت، للظالم يوم “.

من يكتب كلمات السيسي هو نفسه الذي كتب قائمة المطالب الخليجية، #السيسي يضع سعر لامتلاك قرار #مصر ، مصر العروبة والتاريخ، خسئت، للظالم يوم pic.twitter.com/lzvnco4jos — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 22, 2017

Also published on Medium.