اعتبر الإعلامي القطري عبدالعزيز آل إسحاق، أن كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح قاعدة العسكرية، تحمل في طياتها سخرية من دولتي والإمارات.

 

وقال “السيسى”، موجهًا حديثه للدول التي يتهمها بدعم الإرهاب ساخرًا: “100 مليون مصري بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم ما تأكله بعض الدول في سنة”، مضيفًا أن أكبر من أن تتدخل فيها أي دولة أخرى.

 

وهو الأمر الذى رد عليه “آل إسحاق” قائلًا: “عدد المواطنين في البحرين 820 ألف، عدد المواطنين في 980  ألف، السيسي يسخر من الدولتين بحضور ولي عهد البحرين والإمارات!”.

وأضاف في تغريدة ثانية رصدتها “وطن” قائلاً ” من يكتب كلمات السيسي هو نفسه الذي كتب قائمة المطالب الخليجية، #السيسي يضع سعر لامتلاك قرار مصر ، مصر العروبة والتاريخ، خسئت، للظالم يوم “.

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