كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن عملية “حلميش” التي نفذها الشاب عمر العبد من قرية “كوبر” شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وقتل خلالها ثلاثة إسرائيليين قبل نحو 24 ساعة.

ونقلت القناة العبرية العاشرة عن الناطق بلسان الجيش “رونين منليس” قوله في لقاء مع الصحافيين بعد ظهر السبت إن المنفذ وصل إلى مكان العملية بعد سيره على الأقدام مسافة 2.5 كم، وهي المسافة من قريته إلى مستوطنة “حلميش”.

وذكر أن منفذ العملية كان يحمل على ظهره حقيبة فيها سكين كبيرة ومصحف وقنينة ماء.

ولفت الناطق العسكري إلى ورود إنذار لدى أمن المستوطنة باجتياز أحدهم للسياج الأمني المحيط بالمستوطنة، ويجري التحقيق في إمكانية وجود استهتار في التعامل مع الإنذار.

وقال إن العملية استغرقت 14 دقيقة منذ دخول المنفذ للمستوطنة وحتى إطلاق أحد الجنود طلقة واحدة عليه من إحدى النوافذ، وأصيب بجراح متوسطة.

وقال الناطق إن المهاجم عمل بشكل مستقل وليس بتوجيهات من أي من التنظيمات الفلسطينية، وأن العملية جاءت ردًا على نصب البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى.

وقال “منليس” إن الأمن الإسرائيلي يحاول الوصول إلى المنشورات ذات الدلالة العملية لقرب القيام بالعمليات، إلا أن هذه المهمة ليست بالسهلة.

يشار الى أن قوات الاحتلال داهمت فجر السبت، منزل الشاب عمر العبد منفذه عملية الطعن في مستوطنة “حلميش”، واعتقلت شقيقه “منير”، فيما أخذت تلك القوات قياسات المنزل ووضعت عليه علامات، وابلغت ذويه بانها ستعود لهدم المنزل قريبا.

وكان عمر العبد قال في وصية له عبر صفحته على الفيسبوك قبل تنفيذه العملية بساعتين انه سينتقم للاقصى بسكينه وسط الأسلحة الصدئة التي لا تتحرك عندما يقتل النساء والاطفال ويدنس المسجد الأقصى.

Also published on Medium.