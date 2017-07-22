في الوقت الذي تشن فيه حملة تحريضية ضد تاركة العنان لإعلامها بتلفيق كل أنواع التهم ضدها، كشفت وزارة الكهرباء المصرية عن اتفاق للحصول على أكبر قرض في تاريخها لتمويل تطوير الشبكة بقيمة 37.4 مليار ، ساهم فيها الوطني الأهلي بـ8 جنيه.

 

وقالت الوزارة في بيان إن “الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء اتفقتا على قرض قيمته الإجمالية 37.4 مليار جنيه (حوالى 2.1 مليار ) من خمسة بنوك عاملة في لتطوير شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء”.

 

وبحسب البيان فإن البنوك الخمسة هي “بنك مصر، والأهلي المصري، وقطر الوطني الأهلي، والعربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي”، وتبلغ مدة القرض 15 عاما بسعر فائدة يصل إلى 18.75٪، ويشارك بنك قطر الوطني الأهلي بحصة في التمويل قدرها 8 مليارات جنيه مصري.

 

وأوضحت الوزارة أن “هدف القرض تطوير شبكة نقل الكهرباء على مدار عامين والتوسع في عدد الموزعات والمحولات وخطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض وتركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها”.

 

وكان قد أكد أمس في خطابه بأن بلاده لن تخطو بأي خطوات مضادة ردا على سياسات ، مشددا على أن الدوحة بمنطق قيمي وأخلاقي.

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