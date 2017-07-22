في الوقت الذي تشن فيه القاهرة حملة تحريضية ضد قطر تاركة العنان لإعلامها بتلفيق كل أنواع التهم ضدها، كشفت وزارة الكهرباء المصرية عن اتفاق للحصول على أكبر قرض في تاريخها لتمويل تطوير الشبكة بقيمة 37.4 مليار جنيه، ساهم فيها بنك قطر الوطني الأهلي بـ8 مليارات جنيه.

وقالت الوزارة في بيان إن “الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر اتفقتا على قرض قيمته الإجمالية 37.4 مليار جنيه (حوالى 2.1 مليار دولار) من خمسة بنوك عاملة في مصر لتطوير شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء”.

وبحسب البيان فإن البنوك الخمسة هي “بنك مصر، والأهلي المصري، وقطر الوطني الأهلي، والعربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي”، وتبلغ مدة القرض 15 عاما بسعر فائدة يصل إلى 18.75٪، ويشارك بنك قطر الوطني الأهلي بحصة في التمويل قدرها 8 مليارات جنيه مصري.

وأوضحت الوزارة أن “هدف القرض تطوير شبكة نقل الكهرباء على مدار عامين والتوسع في عدد الموزعات والمحولات وخطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض وتركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها”.

وكان أمير قطر قد أكد أمس في خطابه بأن بلاده لن تخطو بأي خطوات مضادة ردا على سياسات دول الحصار، مشددا على أن الدوحة بمنطق قيمي وأخلاقي.

Also published on Medium.