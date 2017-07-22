في حركة استفزازية جديدة، طالب الداعية السعودي أحمد بن سعد القرني، الغاضبين على ما يتعرض له بالغضب لله باعتباره أولى من حجارة لا تضر ولا تنفع.

 

وقال “القرني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن”:”#اغضبوا لله قبل ان تغضبوا للاقصى , فوالله انها حجارة لا تضر ولا تنفع , وما ان تغضبوا لله سوف تمتلكون الحجر و الشجر .. #اغضب_للاقصي”.

 

واللافت أن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي اغتيل له نفس الآراء حول !

 

وأضاف في تغريدة أخرى ساخرا من والد الشهيد محمد أبو غنام لطلبه المباركة لكون نجله “شهيد”:”’’باركولنا عنا شهيد ’’ . متاجرة ..!! قال تعالى ’’ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ’’ . نسال الله له الرحمة , وينقذكم من متاجرتكم بالاقصى!”.

وكان “القرني” قد سخر في تغريدات سابقة من المرابطين في المسجد الأقصى لهروبهم من رصاص الاحتلال بالقرب من باب الأسباط المؤدي للمسجد .

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