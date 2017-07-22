أكد الخبير الاقتصادي السعودي، ، أن عزلة وفرض الحصار عليها ستزيدها قوة، ضاربا المثل بما حدث مع التي تعيش معزولة في بيئة عربية معادية لها.

 

وقال “السالم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على أحد المغردين الي اعتبر ان قطر لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية في ظل الدول المجاورة لها: “ امامك. ما زادتها عزلتها الا قوة، فهات شواهدك. تملك العقول/قطر المال. لا العقول/المال ينفع لوحده، لكن مع الضغط يُخرج المزيج ماردا”.

وأضاف في رده على مغرد آخر مؤيدا لحديثه بأن من يملك العقل والمال حتما سينجح قائلا: “اقصد احدهما +ضغط او خوف، من ملك العقل والمال فهذا صاروخ لا يحتاج لمشورة او شاهد”.

وفي إشارة لخطاب وردا على أحد المغردين الذي طالبه بتفصيل الطرق التي قد تتبعها قطر لتنمية اقتصادها، قال “السالم”:” قطر كشاب مراهق اتته صدمة من مأمن، فإذا به كهلا تفجرت فيه منابع الحكمة والدهاء والحذر والمسئولية، فلا عاد تخشى عليهم. لا اظنهم ينسون درسا عمليا كهذا”.

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