أكد الخبير الاقتصادي السعودي، حمزة بن محمد السالم، أن عزلة قطر وفرض الحصار عليها ستزيدها قوة، ضاربا المثل بما حدث مع إسرائيل التي تعيش معزولة في بيئة عربية معادية لها.

وقال “السالم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على أحد المغردين الي اعتبر ان قطر لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية في ظل مقاطعة الدول المجاورة لها: “اسرائيل امامك. ما زادتها عزلتها الا قوة، فهات شواهدك. اسرائيل تملك العقول/قطر المال. لا العقول/المال ينفع لوحده، لكن مع الضغط يُخرج المزيج ماردا”.

اسرائيل امامك.مازادتها عزلتها الا قوة،فهات شواهدك.اسرائيل تملك العقول/قطر المال.لا العقول/المال ينفع لوحده،لكن مع الضغط يُخرج المزيج ماردا https://t.co/Mg1xJ0rmoc — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) July 22, 2017

وأضاف في رده على مغرد آخر مؤيدا لحديثه بأن من يملك العقل والمال حتما سينجح قائلا: “اقصد احدهما +ضغط او خوف، من ملك العقل والمال فهذا صاروخ لا يحتاج لمشورة او شاهد”.

اقصد احدهما +ضغط او خوف، من ملك العقل والمال فهذا صاروخ لا يحتاج لمشورة او شاهد — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) July 22, 2017

وفي إشارة لخطاب أمير قطر وردا على أحد المغردين الذي طالبه بتفصيل الطرق التي قد تتبعها قطر لتنمية اقتصادها، قال “السالم”:” قطر كشاب مراهق اتته صدمة من مأمن، فإذا به كهلا تفجرت فيه منابع الحكمة والدهاء والحذر والمسئولية، فلا عاد تخشى عليهم. لا اظنهم ينسون درسا عمليا كهذا”.

قطركشاب مراهق اتته صدمة من مأمن،فإذا به كهلا تفجرت فيه منابع الحكمة والدهاء والحذرولمسئولية،فلا عاد تخشى عليهم.لااظنهم ينسون درسا عمليا كهذا https://t.co/L2JbT6D62X — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) July 22, 2017

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