أشعل خطاب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو الخطاب الأول له منذ اندلاع الأزمة الخليجية، حماس المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر” الذي أطلقوا عليه خطاب الثبات والنصر.

وتأييدا لأمير قطر وخطابه الذي وصفوه بأنه خطاب فخر، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا تصدر قائمة “الترند القطري” بعنوان: ” #صمت_شهرا_ونطق_فخرا”، أشادوا فيه بقوة وثبات وعدل أمير قطر.

وقالت المغردة “ريما جمال” في تعليقها على الخطاب: ” #صمت_شهرا_ونطق_فخرا” الا نعلم اولادنا منذ الصغر ان الوشاية والكذب من اعمال الرذيلة ” في نظري هذه لوحدها خطاب”.

#صمت_شهرا_ونطق_فخرا" الا نعلم اولادنا منذ الصغر ان الوشاية والكذب من اعمال الرذيلة "

في نظري هذه 👆🏼 لوحدها خطاب 🇶🇦 — Reema Jamal (@reemajamal55) July 22, 2017

أما المغردة “عيشة القطرية” فغردت قائلة: “#صمت_شهرا_ونطق_فخرا نحمد الله ليلا ونهارا على حكمك وحكمتك على ثقل حديثك وسداده على عدلك وعليك يا #تميم_المجد”.

#صمت_شهرا_ونطق_فخرا نحمد الله ليلا ونهارا على حكمك وحكمتك على ثقل حديثك وسداده على عدلك وعليك يا #تميم_المجد — HISSA ALQATARIA🇶🇦 (@HasabiALmulla) July 22, 2017

واعتبرت المغردة “مليحة الشافعي” خطاب أمير قطر بأن “خطاب زعيم الفخر، كسر أعْين .. وجبر أعْين أخرس ألْسن .. وأنطق ألْسن أسقط دول .. وأعلى دولة #صمت_شهرا_ونطق_فخرا #كلمة_تميم #خطاب_تمِيم”.

خطاب زعيم الفخر، كسر أعْين .. وجبر أعْين 🇶🇦 أخرس ألْسن .. وأنطق ألْسن 🇶🇦 أسقط دول .. وأعلى دولة #صمت_شهرا_ونطق_فخرا #كلمة_تميم #خطاب_تمِيم — مليحة الشافعي (@almalihaqtr) July 22, 2017

وغرد “محمد” قائلا: “١٥ دقيقة ، لم تكن مجرد خطاب .. بل درس في الأخلاق ، التواضع والرجولة يا صاحب الخلق العظيم يا تميم”.

١٥ دقيقة ، لم تكن مجرد خطاب .. بل درس في الأخلاق ، التواضع والرجولة 😉👏🏻 يا صاحب الخلق العظيم يا تميم 👏🏻 #صمت_شهرا_ونطق_فخرا — محمد.🇶🇦 (@m1m1Q) July 22, 2017

وعلق المغرد “لقمان صالح” قائلا: “ألا هكذا فلتكن الزعامة والسياسة وإلا فلا عندما سمعت خطاب #الأمير_تميم شعرت بالفخر لاني عربي والأسى على حال بقية الزعماء #صمت_شهرا_ونطق_فخرا”.

ألا هكذا فلتكن الزعامة والسياسة وإلا فلا

عندما سمعت خطاب #الأمير_تميم شعرت بالفخر لاني عربي والأسى على حال بقية الزعماء #صمت_شهرا_ونطق_فخرا — لقمان صالح (@Dr_luqman_saleh) July 22, 2017

ونختم بتعليق المغرد “خالد الكواري” الذي علق على الخطاب بالقول:” عندما تكون على الحق وتعرف ان شعبك يبادلك حبا في حب .. تأكد انك ستنتصر لأننا ندافع عن كرامتنا بقول الحقيقه”.

عندما تكون على الحق

وتعرف ان شعبك يبادلك

حبا في حب .. تأكد

انك ستنتصر لأننا

ندافع عن كرامتنا

بقول الحقيقه ❤️🇶🇦#صمت_شهرا_ونطق_فخرا — خالد مبارك الكواري (@kalkawari75) July 22, 2017

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أكد في خطابه الأول منذ الأزمة الخليجية ليلة أمس الجمعة، على أن بلاده مستعدة لحل يقوم على مبدأي احترام السيادة والابتعاد عن الإملاء، مؤكدا أن أسلوب الحصار أساء لجميع دول مجلس التعاون.

وأضاف أمير قطر “منفتحون على الحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة” مؤكدا أن الحوار يوفر الجهود العبثية التي تبددها دول في الكيد للأشقاء على الساحة الدولية.

واعتبر أن الحل يقوم على مبدأين احترام سيادة كل دولة والابتعاد عن الإملاء، وقال “أي حل يجب أن يكون تعهدا متبادلا والتزاما مشتركا ملزما للجميع”.

وقال “نتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها وتخطيط المستقبل الواعد”.

وتابع قائلا: “تأثرنا بروح التضامن التي خيبت آمال من راهنوا على عكسها لجهلهم بطبيعة شعبنا”.

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