نشر المعلق الرياضي الجزائري، على حسابه الخاص نبأ عودة قنوات من جديد في دولة العربية المتحدة بعد أسابيع من المقاطعة بسبب الأزمة القطرية ودول .

 

يشار أن السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت في وقت سابق بإيقاف بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة بقنوات “بي إن سبورت” الرياضية داخل أسواق الدولة.

 

وتفاجأت جماهير الرياضة في العالم العربي وخصوصا الإمارات بقرار شبكة الاتصالات الإماراتية بإعادة بث قنوات “بي إن سبورت” الرياضية انطلاقا من اليوم 22 تموز/يوليو 2017، وذلك بعد أسابيع من قطع البث بشكل كامل بسبب الأزمة الخليجية الراهنة والحصار المفروض على .

وكتب معلق قناة “بي إن سبورت”، الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “قنوات beIN تعود من جديد إلى الإمارات بعد أسابيع من الغياب, وبعد أسابيع سيصبح الحصار والمقاطعة من الماضي، وينتصر الحق وصوت العقل والحكمة.

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