نشر المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي على حسابه الخاص نبأ عودة قنوات بي أن سبورت من جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أسابيع من المقاطعة بسبب الأزمة القطرية ودول الخليج.

يشار أن السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت في وقت سابق بإيقاف بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة بقنوات “بي إن سبورت” الرياضية داخل أسواق الدولة.

وتفاجأت جماهير الرياضة في العالم العربي وخصوصا الإمارات بقرار شبكة الاتصالات الإماراتية بإعادة بث قنوات “بي إن سبورت” الرياضية انطلاقا من اليوم 22 تموز/يوليو 2017، وذلك بعد أسابيع من قطع البث بشكل كامل بسبب الأزمة الخليجية الراهنة والحصار المفروض على قطر.

وكتب معلق قناة “بي إن سبورت”، الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “قنوات beIN تعود من جديد إلى الإمارات بعد أسابيع من الغياب, وبعد أسابيع سيصبح الحصار والمقاطعة من الماضي، وينتصر الحق وصوت العقل والحكمة.

قنوات beIN تعود من جديد إلى الامارات بعد أسابيع من الغياب. وبعد أسابيع سيصبح الحصار والمقاطعة من الماضي، وينتصر الحق وصوت العقل والحكمة . — hafid derradji (@derradjihafid) July 22, 2017

Also published on Medium.